Маленькие дети, в семьях которых есть собаки, более благополучные как в социальном, так и в эмоциональном плане. Таковы результаты исследования озвучили австралийские ученые.

Команда исследователей из Университета Западной Австралии и Детского института Telethon использовали данные анкетирования, в котором приняли участие 1646 семей и входили дети от 2 до 5 лет. Об этом сообщили в Medical Xpress.

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Для работы они также учитывали:

Возраст ребенка.

Биологический пол.

Привычку по сна.

Время, которое используют для гаджетов.

Уровень образования родителей.

Результаты исследования

У детей из семей, в которых есть собаки, вероятность возникновения общих проблем с эмоциями и социальным взаимодействием на 23% ниже, чем у детей, у которых не было.

Также у тех, у кого были собаки, дети на 30% реже участвовали в антиобщественной поведении, у них реже встречались проблемы с общением с другими детьми, а также чаще вели себя более осмотрительно и взвешенно.

Хотя мы ожидали, что владение собакой принесет некоторые выгоды для благосостояния маленьких детей. Мы были удивлены тем, что простое присутствие собаки в семье была связана со многими положительными формами поведения и эмоциями,

– сообщила автор работы Доцент Хейли Кристиан

Чтобы изучить социальное и эмоциональное развитие детей и его возможную связь с собаками в семьях, авторы проанализировали данные, собранные в период с 2015 по 2018 год в рамках исследования игровых площадок и сред для физической активности детей. С 1646 семей, которые были включены в исследование, 686 – 42% имели домашнего любимца.



Связь детей с собаками / Фото Medical News Today​

Среди детей из семей с собаками, те, кто гулял с животным, по крайней мере, один раз в неделю, на 36% реже имели "плохой" социальное и эмоциональное развитие, чем дети, которые гуляли со своим домашним собакой реже, чем 1 раз в неделю .

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Дети, которые играли со своей собакой 3 или более раз в неделю, вели себя гораздо осмотрительнее, чем те, кто играл со своей собакой меньше.

"Наши результаты показывают, что владение собакой может способствовать развитию и благополучию детей. Мы предполагаем, что это может быть связано с расположением между детьми и собаками", – добавила Хейли Кристиан.