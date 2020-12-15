От рождения дети любят, когда их пугают. Но только в том случае, когда доверяют человеку, который это делает и могут в любой момент его остановить.

Например, маленькие дети любят быть "съеденными", когда взрослые пугают словами: "Я тебя сейчас съем". Это предчувствие чего-то немного страшного побуждает их играть. Об этом рассказал издание bokmal.

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С взрослением страшные истории играют важную роль в эмоциональном развитии ребенка. Они помогают узнавать и контролировать негативные эмоции.

Страшные истории дают возможность пережить сильные фантазии. Дети почти проживают их, избегая при этом каких-либо последствий и неприятностей. Частично это переживание является таким, потому что ребенок отличает историю от реальности и понимает, что ничего плохого на самом деле не случится.



Художественная литература для детей / Фото Freepik

В эмоциональном плане ужасы подобны развлечению на карнавале: в начале сильно стучит сердце, зрачки расширены, адреналин бьет через край, а потом все это оставляет после себя хорошее самочувствие. Таким образом ребенок выбрасывает стресс и лишается накопленных негативных эмоций.

Художественная литература

В самом сердце детской художественной литературы множество страшных сверхъестественных тем, которые были там в течение многих лет. Самыми популярными мотивами являются привидения, вампиры и скелеты.

► В 1997 году была опубликована первая книга Джоан К. Роулинг из серии о Гарри Поттере. С каждой следующей книгой история становилась мрачнее и страшнее. Например, дементоры Роулинг высасывали все добрые чувства.



Дементоры / Фото TechTastic

► В "Книге кладбища" Нила Ґеймана мальчика Нихта от рождения окружают привидения. В этой истории он оказался лицом к лицу со страшным трехглавым существом. Автор прокомментировал это так, что ужас всегда был неотъемлемой частью детской художественной литературы.

► Оригинальные сказки Перро, Андерсена и братьев Гримм столь же страшные и ужасные, поэтому их переделали в более безопасные для детского восприятия.

Сегодняшние писатели-философы говорят со своими юнымы читателями как к равным, а не сюсюкаютса с ними, а также используют сказочные метафоры, чтобы помочь детям с их глубинными страхами. Их тревоги могут быть не только о смерти, а еще о неуверенности, отчуждениях, изменениях. Поэтому вампиры, привидения и ангелы в детской литературе позволяют авторам решать проблемы, которые невозможно сформулировать по-другому.

Детские страхи

Большинство детей боятся смерти своих родителей, поэтому сказки часто рассказывают о злой мачехе, которая посягает на место матери главного героя. Или же начинаются со смерти отца или матери, как "Золушка" или "Белоснежка и 7 гномов". В самых популярных книжных сериях Роулинг и Лемони Сникет родители главных героев умирают еще до начала повествования.

Также авторы используют прием, когда отправляют детей с дома в школу-интернат или в другой мир, где они должны заботиться о себе сами. А читатели в это время могут испытать собственные страхи безопасным путем.



Детские страхи / Фото The Swaddle

Подростки и страшные истории

Можно утверждать, что страшные сверхъестественные истории с призраками, вампирами и оборотнями выполняют для подростков роль инициации. Например, известная сага автора Стефани Майер "Сумерки", где персонажей постоянно испытывают на мужество, терпение, выносливость и стойкость перед лицом зла, убийств и хаоса.

Вполне возможно, что, работая со страшными историями, можно сделать подростков психологически и эмоционально сильнее, способными справиться со своими страхами или шоком от катастроф в реальной жизни.

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Жуткие истории формируют и изменяют жизнь юных читателей. Страшное имеет много форм и не всех из них стоит бояться.