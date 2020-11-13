Многие родители осознают, что одни из самых больших проблем, возникающих при воспитании детей, случаются в первые несколько лет. В этот период малыши испытывают свои границы, экспериментируют со своей независимостью и часто переживают большие эмоции, которые еще не совсем умеют выражать.

Детский возраст может быть сложным как для родителей, так и для малышей. Однако в определенной степени это здоровое поведение. Такое мнение озвучили в издании Healthline.

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Истерики

"Истерики – вполне нормальная реакция для маленького ребенка, поскольку он может быть настолько переполнен большими эмоциями и не знает, что с ними делать", – рассказал психолог Дженнифер Даффон.



Истерика у ребенка / Фото Naptime Academy

Это часть развития ребенка и не вызывает беспокойства, если не появляется угроза вокруг вопроса безопасности. Например, если ребенок ударяется головой о стену, когда сердится, бросает предметы в окружающих – тогда стоит поговорить с педиатром.

Другой тревожный сигнал – несколько истерик в день, которые длятся пару минут. Это может быть признаком расстройства регуляции поведения.

В таких случаях важно обратиться к специалисту, который научит ребенка овладеть эмоциями, а родителям – правильно реагировать на истерики.

Требовательность в еде

Как утверждает педиатр и специалист по вопросам питания и развития языка Мелани Поток, в возрасте 6 – 18 месяцев большинство детей открыты к новой пище. Однако, когда ребенок приближается к 2-летнему возрасту, естественно становится несколько требовательнее.

Это можно объяснить тем, что ребенок становится более активным и заинтересованным в этом мире. "Он бегает, играет и сидеть за столом, чтобы есть, для него не является приоритетом", – пояснила Поток.



Ребенок отказывается от еды / Фото Twiniversity

Однако иногда накормить ребенка – это действительно проблема. "Исследования показывают, что 1 ребенок с 4 не перерастает капризничать в еде", – добавила педиатр.

Врачи говорят о новом расстройство пищевого поведения – избежание принятия пищи. Если попытки накормить ребенка истощают, обратитесь за консультацией к врачу.

Кусание и удары

Никто не хочет, чтобы ребенок наносила ущерб другим. Но есть некоторые проявления поведения, которые родители, как правило, прощают в детском возрасте – включая кусание и битье.

Кусаться через злость – вполне нормально для развития ребенка, который еще не научилась социальных норм и не умеет должным образом контролировать собственные эмоции,

– объяснила Дженнифер Даффон.

Родителям нужно моделировать поведение ребенка, когда он злится или огорчается. Делать это нужно, называя, объясняя собственные чувства. Так дети будут понимать, что они чувствуют.

Эксперт отметила, что попытки ребенка нанести себе вред – очень тревожный симптом, тогда родителям следует обратиться к педиатру или детскому психологу.

Плохое произношение слов

Дети не всегда правильно произносят слова. Это может быть вполне нормально, а еще очень забавно и мило.



Плохое произношение слов у детей / Фото BabyCentre

Логопед Николь Велл советует родителям попробовать разбить слово на отдельные звуки или слоги и попросит ребенка повторить.

Если даже после этого ребенку трудно произнести слово правильно, обратитесь к специалисту, чтобы оценить, владеет ли языком соответствуя возрасту.

Отказ спать

Борьба со сном является обычным явлением для ребенка. Часто он боится пропустить что-то интересное, поэтому старается оттянуть время, когда надо спать.

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Если ребенок действительно боится, выражает явную тревогу, – родителям стоит на это обратить внимание и обратиться к специалисту. "Не пренебрегайте страхами детей. Для них они вполне реальны", – добавила психолог.