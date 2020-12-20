Пенсионерка устроила в доме генеральную уборку и обнаружила в старом родительском диване пистолет с набором патронов.

Женщина рассказала, что после смерти родителей она не решилась выбрасывать мебель и впервые обратила внимание на странное выступление в задней части дивана. Об этом сообщило издание The First News.

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Оказалось, что там был тайник, в котором были свертки газет, а внутри пистолет в кобуре 1948 года и набор патронов.



Оружие, которое было найдена в диване / Фото The First News

Владение оружием без законного разрешения является уголовным преступлением и известно, что его ни у кого не было.

Офицеры полиции утверждают, что это уже вторая такая находка за последние дни. Жительница соседнего городка наткнулась на тайник в подвале, в котором также оказался пистолет, однако 1951 года выпуска, и тоже с целым набором патронов.

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По ее словам, в подвале всегда хозяйничал муж. Она впервые занялась в нем уборкой после его смерти.