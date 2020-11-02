В США фотограф Рик, которому 24 года, выругался в семейном чате. За это его мама прислала грозный мемодзи.

Рик отправил в семейный чат сообщение, где принял оборот lmao, который расшифровывается как laughing my ass off – "смешно до усрачки". Об этом он рассказал в Twitter.

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На что мать Рика прислала ему мемодзи. Это одна из версий емодзи, которая передает эмоции и мимику отправителя.

"Послушай, мальчик. В этом чате твои родители, и ты не можешь писать сюда L. M. A. O. Смешно до усрачки? Передо мной? Мне. НЕ. Кажется. Измени это. Немедленно", – сказала она.

Accidentally typed "lmao" in my family group chat....this is what my mom sent me



I'm 24. pic.twitter.com/CCCgqCT0AC — Optimus (In My) Prime (@Rickfromtheteam) October 29, 2020

Пользователи социальной сети сравнили мемодзи мамы Рика с ревуном в фильме "Гарри Поттер".