Олеся Соломина, которая придумала полезный шоколад, а также информирует о теме суррогатного материнства, сообщила, что вступила в однополый брак.

Брак – это о базовом ощущении безопасности и защищенности. В Украине ЛГБТ-люди не могут вступать в брак, следовательно – не имеют всех точек безопасности. Сообщила Олеся Соломина в инстаграм.

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Она рассказала, что первый партнерский договор, который действует по действующему законодательству Украины, подписан ею и ее любимым человеком.

Мы буквально сделали еще один шаг в будущее. В сторону мира, где люди имеют равные права, независимо от различий,

– отметила Олеся Соломина.

Она рассказала, что о партнерском договоре ей сообщил адвокат Артем Афян, который его разработал для того, чтобы гей-пары имели равные права с гетеро.

Love Unit – сайт, где можно оформить партнерский договор. Он может быть подписан между двумя гражданами Украины, которым уже исполнилось 18 лет, независимо от пола.

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На сайте указано, что этот договор дает людям возможность защитить себя и свои отношения на уровне государства, получая большинство прав, что и при заключении брака. Также узаконивает партнерство людей, которое основано на доверии и взаимных договоренностях.