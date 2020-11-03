Впервые в истории провели онлайн-свадьбу через Zoom. Августина Монтефиоре из Аргентины вышла замуж за Скотта Мармона с США.

Пара познакомилась в мае 2017 года и с тех пор они начали встречаться. Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Августина вернулась в Аргентину в начале 2020 года, а Скотт сделал ей предложение в январе. Мужчина планировал, что сможет переехать к ней в марте и провести свадьбу. Однако из-за пандемии COVID-19 границы закрыли.

У меня была дата вылета на 22 марта, но 14 марта все границы закрыли из-за пандемии. А потом нас разлучили,

– рассказал Скотт Мармон.



Свадьба в Zoom / Фото Instagram

В дальнейшем мужчину не выпускали за границу из-за того, что пара не была ни родственниками, ни супругами. Чтобы это исправить, влюбленные получили онлайн-лицензию на брак в штате Юта. К разговору в Zoom также присоединился судья штата, который согласовал брак.

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Теперь Скотт может подать документы для получения визы для вылета за границу для воссоединения семьи. Это стало первой онлайн-свадьбой за время пандемии.

Смотрите видео онлайн-свадьбы: