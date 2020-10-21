После расставания с парнем необходимо максимально позаботиться о себе. И здесь не важно, что стало причиной завершения отношений.

► Поплачь и погорюй

После окончания отношений, не стоит сразу же идти на вечеринку в поисках нового парня. По крайней мере это будет психологически трудно. Об этом сообщило издание Cosmo.

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Лучше выключить телефон, отменить все встречи и просто пару дней погрустить, поддавшись эмоциям.

► Прекрати себя винить

Даже если парень уверяет, что виновата девушка – это не так. Разрыв любых отношений чаще всего происходит по инициативе обеих сторон. Что стало причиной этого, уже другая история.

В любом случае необходимо понять, что людям свойственно расставаться. И виновных при этом вовсе может и не быть.

► Убери все, что может напоминать о бывшем парне

Стоит избавиться даже от дорогой цепочки. Жалко выбросить? Можно сдать в ломбард и купи то, о чем мечтала.

Обязательно выбрось или убери подальше все игрушки, статуэтки или одежду – все, что подарил бывший. Однако стоит хорошо все взвесить. Если понимаешь, что это очередная ссора, а не последняя и "ужасная" – выбрасывать подарки все же не стоит. Хотя бы первые пару дней или недель.

► Измени образ

Шутка о стрижке, которая всегда предвещает новую жизнь, вполне обоснована. Девушка с новой длиной или цветом волос снова влюбляется в свое изображение в зеркале и начинает себя ценить. А это очень важно после разрыва. Кроме прически, также можно обновить гардероб.

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► Займись чем-то новым

Это поможет отвлечься и занять чем-то свободное время, которое появилось после окончания отношений. Кроме того, любое хобби или развлечение – это знакомства, новые люди, эмоции и информация. Поэтому не стоит искать отговорки, чтобы наконец пойти на танцы, курсы или плавание.