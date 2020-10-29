Измена любимого человека – это всегда удар и обида. Психологи утверждают, что прощение в этой ситуации возможно. Однако это колоссальный труд с обеих сторон.

Психолог Сэм Луи сообщил изданию Psychology Today, что есть 5 психотерапевтических стратегий, которые могут помочь пережить этот период и двигаться дальше.

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Прозрачность и открытость

Часто о неверности партнера человек узнает из переписки или фотографий. Тогда все детали причины измены скрываются или вообще не обсуждаются.

Сэм Луи посоветовал, чтобы партнер, который изменил любимому человеку, зачитал историю случившегося с событиями, местами, людьми. Имена можно не называть. Только в случае, если этот человек является знакомым.

Это не письмо прощения, а предоставление фактов. Такая открытость и реконструкция событий должна помочь человеку, которому изменили, снова почувствовать почву под ногами и восстановить чувство здравого смысла.

Рефлексия

Очень важно понять причины измены, если пара не хочет допускать повторения в будущем.

Это можно сделать в групповой или индивидуальной терапии. Чтобы человек, совершивший предательство, чувствовала себя в безопасности. И мог подумать, какие проблемы, например, социальные или финансовые, способствовали этому поступку.

Это поможет понять, что существуют более здоровые пути преодоления трудностей чем измена. А также даст возможность понять, какие триггеры, факторы и условия сработали толчком для человека.

Понимание, что именно способствовало этому поступку и как избежать, – является важным этапом психотерапии.

Проанализировать прежнее и нынешнее поведение

Измена – это случайность или такое бывало и в бывших отношениях? Если это не единичный случай, то психотерапевт должен понять определенную модель сексуального компульсивного поведения и работать с ней.

Человек, которого предали, должен погоревать

Это также часть понимание того, как инцидент измены может повлиять на отношения, подорвать доверие друг к другу и как много усилий нужно приложить, чтобы вернуть ее.

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Сэм Луи сообщил, что путь восстановления после измены очень тяжелый. Однако те, кто вовремя на него встанут, имеют все шансы получить глубокое понимание друг друга и своих отношений.