Существует такой стереотип, что ревновать могут только неуверенные в себе люди. На самом деле успешные красавицы с адекватной самооценкой также могут иметь это разрушительное чувство.

Как обрести внутреннюю гармонию и избавиться от ревности, рассказала психолог Елена Шершнева изданию Cosmo.

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Изменение роли

Когда ревнуешь, то проигрываешь в голове такой сценарий: твой партнер – привлекательный, интересный, он нравится женщинам, его жизнь яркая, а ты – тревожная, у тебя в поле зрения один человек и главная задача – не дать кому-то забрать. Именно поэтому пора переписать этот сценарий.



Ревность / Фото The Sun

Когда сможешь увидеть себя в той роли, которую сейчас отводишь мужчине, понятию "ревность" в жизни не останется места.

Посмотри на факты объективно

Открытый флирт, измена – могут быть реальными поводами для ревности. Тогда необходимо решить: готова ли ты принимать такое или нет. Если готова, то не впадайте затем в роль жертвы. Если не готова – расходитесь.

Что же касается менее значимых событий, подумай дважды: действительно ли они угрожают отношениям.

Будь готова к изменениям

Часто ревность возникает от панического страха потерять партнера. Если есть этот неадекватный страх, что вы расстанетесь, стоит попробовать специальную технику. Представить, что ваши пути уже разошлись. А потом во всех подробностях описать: как будешь жить, с кем общаться, когда начнешь ходить на свидания.

Осознай, что даже в таком случае жизнь не разрушится. Тогда тревога отпустит, а вместе с ней и неоправданная ревность.

Укрепляй отношения

Лучшая профилактика неверности – это поддержка счастливых отношений. А вот попытки защитить партнера от "соблазнов" далеко не приведут.

► Во-первых, это просто невозможно.

► Во-вторых, контроль создает напряжение и провоцирует конфликты.

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