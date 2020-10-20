Как принять взросление детей и помочь им избежать ошибок самостоятельной жизни, рассказала основательница и ведущая проекта "Французская академия отцовства" – психоаналитик Ольга Школенко.

Откуда берутся страхи

Психоаналитики утверждают, что любые опасения и страхи не появляются бессознательно. Если человек чего-то боится, это означает, что он уже имела подобный опыт и почему пытается защитить от него других. Об этом сообщило издание Elle.

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В истории с вступлением может быть 2 противоположные ситуации:

► Студента не принял коллектив, и он ежедневно чувствовал дискомфорт.

► Или наоборот – студент стал душой компании и для поддержания авторитета совершал поступки, о которых жалеет.

Получив подобный опыт 20 лет назад, мама вполне оправдано переживает за своего ребенка.

Ежедневно с телевизора и электронных СМИ можно узнать о страшных новостях: пьяные студенты попали в аварию, студентка пострадала от рук насильников, одногруппники довели студента к суициду. Даже рациональная и здравомыслящая мама после таких заголовков может нервничать.

Как подготовиться родителям

Родители долгое время готовились к переезду подростка и его перехода в фазу самостоятельной жизни. До тех пор, пока этот переезд не был в физической форме, сама идея казалась далекой и нереальной.

Для того, чтобы устойчиво пережить расставание, стоит сконцентрироваться на организации процесса отселения:

Найдите транспорт для перевозки вещей.

Обсудите между собой необходимую сумму денег на проживание, которых должно быть явно больше, чем карманных.

Помогите с обустройством на новом месте.

Если отвлечься не получается, ответьте себе честно: "Что вас беспокоит?".



Переезд ребенка / Фото Psych Central Blogs

Как подготовить ребенка

Сегодняшние новоиспеченные студенты – это дети, которые родились в новом тысячелетии. Они давно на "ты" с компьютером и интернетом, не часто задают вопрос родителям, потому что теперь все можно найти, купить и попробовать без участия старших.



Поговорите перед переездом / Фото Calabasas Child & Adolescent Psychology

Постарайтесь донести ребенку, что новый жизненный этап – это здорово и вы поддерживаете его самостоятельность. Но напоминайте об ответственности за каждый поступок, подкрепляя историей из жизни. Например, расскажите о необходимости научиться самому зарабатывать деньги, ведь иначе придется делать то, чего не хотелось бы.

Время до непосредственного отъезда можно посвятить фантазирование о том "как это будет", это поможет мысленно "проиграть" те ситуации, с которыми дети могут столкнуться.

Можно поделиться своим опытом, но не с позиции "я знаю, у меня так было", а "не знаю как будет у тебя, а вот со мной это происходило так". Можно вспомнить, что давалось сложнее всего и подумать как избежать подобного в будущем.

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Расставание с ребенком – это совсем никакая не трагедия. Первые полгода он будет гостить у родителей едва ли не каждые выходные, а на каникулах и вовсе может надоесть. Стоит смотреть на отъезд ребенка, как возможность для родителей вспомнить, как это быть молодой влюбленной парой.