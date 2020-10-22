Часто в отношениях можно столкнуться с осознанными или неосознанными манипуляциями. Через собственные иллюзии человек не замечает, как партнер ее использует.

1. Корит за прошлые ошибки

Ошибки в жизни делают все. Однако напоминать о них каждый раз, чтобы вызвать чувство вины другого человека, считается манипуляцией. Об этом сообщило издание Elle.

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Если партнер любит использовать этот прием, то у него одна цель – получить то, что нужно ему.

2. Безразлично на захват

Партнер с восторгом рассказывает о своих интересах, но, как только речь заходит о ваших хобби, ему пора идти работать, тренироваться, заняться своими делами.

В здоровых отношениях интересы каждого из партнеров имеют большое значение. Не важно, в чем они заключаются – пилотировании самолетов, вязании крючком или покорении гор.

3. Снижает самооценку

Отношения – это не только общие отпуска и бюджет. В первую очередь это помощь друг другу в развитии. Знание своих преимуществ и умение работать с недостатками – формируют здоровую самооценку.

Задача партнеров – поддерживать друг друга на этом пути. Если забыли, когда в последний раз слышали от второй половины о свои плюсы, но можете бесконечно перечислять случаи, когда вам рассказывают о ваших же минусы, бегите.

4. Родные переживают

Влюбленные часто "летают в облаках" и идеализируют партнера. Однако тем, кто смотрит на отношения со стороны, недоступна опция "розовые очки". Поэтому их мнение, как минимум, может быть принято к рассмотрению.

Если мама или друзья пытаются достучаться и донести, что партнер не такой уж идеальный, то стоит спросить, почему они так думают. Факты помогут доказать или опровергнуть их правоту.

5. "Так будет лучше для всех"

При любом раскладе партнер настаивает на нужном ему решении с формулировкой "так будет лучше для всех" – без доказательств, подтверждающих его слова.

Не исключено, что рядом уникальный человек, который знает все об устройстве мира и умеет просчитывать любые результаты событий. Но, скорее всего, это не так. Партнер, который добивается результата с помощью таких слов, на самом деле манипулирует. Стоит попросить его аргументировать свою точку зрения и, если не услышите конкретики, задумайтесь.

6. Не интересуют победы и поражения

Равнодушие к взлетам и падениям со стороны партнера говорит только об одном – неинтересность. Он может продолжать отношения из-за привычки или ему так удобно.

Или может видеть в вас прекрасную хозяйку, секретаря или психолога, однако не любимую.

7. Не хочет приходить на помощь

Далеко не все вопросы мы можем решить самостоятельно, и не всегда партнер может помочь. Проблема возникает тогда, когда он не хочет помогать. В любых ситуациях.

Если вы замечаете, что любую просьбу о помощи встречает отказ со стороны второй половины, – это признак того, что вас используют.

8. "Нет" не играет роли

Бывают случаи, когда отказ можно и нужно игнорировать, однако они единичны. Если ваше "нет" – пустой звук, а действия партнера все больше напоминают насилие, нужно ставить "точку" в этих отношениях. Немедленно.

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9. Навязывает "правильный выбор"

Ярлыки "правильно" и "неправильно" – один из способов привить детям нормы, принятые в обществе или соответствующие моральным принципам. Подобный метод в отношениях между взрослыми людьми – также воспитание. Однако не во благо.

Это попытка сделать другого человека удобным для себя. Если ваш партнер грешит навязыванием таких установок, задумайтесь. Возможно, вами искусно манипулируют.