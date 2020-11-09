Не все отношения могут заканчиваться хэппи эндом для партнеров. Если начинает казаться, что что-то изменилось и партнер отдалился, то стоит обратить внимание на 5 важных признаков.

Отдаляется

Пара больше не встречается в кафе, не гуляет в парке и почти не общаетесь в соцсетях. У парня все меньше времени – это действительно плохой знак. Об этом сообщило издание Cosmo.

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Нужно убедиться, что у него нет веских аргументов. Если бойфренд тратит много времени на друзей, спорт или компьютерные игры, игнорируя девушку, время это обсудить.

Перестал быть нежным

Больше не называет девушку ласковыми словами не только когда вы на людях, но и наедине. Период увлечения и эйфории позади.

Часто критикует

Если раньше парень восхвалял тебя за достижения, то сегодня не это не обращает внимания. Кроме этого постоянно критикует и показывает, что недоволен отношениями.



Партнер часто критикует / Фото Getty images

Кажется равнодушным

Не просто не выполняет обещаний, а избегает разговоров об отношениях. Это доказательство того, что он не хочет будущего с девушкой.

Не возражаем, что серьезные разговоры с партнером на тему: "Что будет с нами через 10 лет?" – пугают многих. Но если вы не можете спланировать ни выходные, ни совместный отпуск – стоит быть готовым к возможному разрыву.

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Начал обращать внимание на других женщин

То, что все мужчины рассматривают других – уже давно не секрет. Вот только делать это можно по-разному. Легкий взгляд "по инстинкту" кажется невинным. А откровенный флирт означают, что он уже сделал свой выбор.