В сети приобрела огромную популярность открытка, которую мужчина Роб Виттс нарисовал отцу 28 лет назад. Тогда еще подросток поздравил родственника саркастическим текстом на самодельной карточке. Что было написано на листке и почему отец не забыл шутку сына – смотрите в материале.

По данным Bored Panda, Роб Виттс работает в университете. В день рождения они с отцом имеют особую традицию: родственники обмениваются поздравительными открытками, которые коллекционируют в своих домах. И на 42-й день рождения Роб получил свой сюрприз, сделанный в подростковом возрасте.

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Тогда юноша еще учился в школе и не имел много средств на подарки. Вооружившись карандашами и карточкой, Роб Виттс создал саркастическую открытку, пошутив об отцовском возрасте.

Эй, все! Ему 42! Конечно... Но мы не будем обращать на это внимание, правда? С 42-м днем ​​рождения, папа,

– написал парень.

И на протяжении 28 лет отец Роба Виттса ждал момент реванша. Он специально хранил открытку, чтобы рисунок и надпись сохранилась до 42-го дня рождения сына. И вот этот день настал, и счастливый отец вручил сюрприз сыну, исправив только имена и добавив фразу: "Думаю, если вы ждете так долго, то что посеете, то и пожнете".



Мужчина получил шуточную открытку, которую сам создал 28 лет назад / Фото Twitter



Шутливая открытка на день рождения / Фото Twitter

По словам мамы Роба Виттса, отец мужчины не делал это намеренно. Однако работник университета не верит в эту версию и в шутку придумал свой сценарий этой сцены.

"Я сразу представил образ папы, который входит в банк и говорит: "Я хотел бы открыть свой сейф, пожалуйста". Менеджер: "Время пришло, сэр?" Папа: "Да. Пора". Работники банка одевают праздничные шляпы, появляются бокалы шампанского и менеджер говорит: "Хорошо сыграно, сэр. Великолепная игра", – с юмором поделился Роб Виттс.

История настолько понравилась пользователям сети, тысячи людей лайкнули и распространили сообщение мужчины.