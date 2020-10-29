Если в отношениях парень опасается отвечать за кого-то еще, кроме себя, - это может плохо закончится для пары. В этом случае не важно насколько долго продолжаются отношения.

Не строит совместные планы

Речь не о тех случаях, когда на втором свидании парень рассказывает, какой будет спальня малыша, где и как часто вы будете отдыхать и когда купите загородный дом. Об этом рассказало издание Cosmo.

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Если спустя, например, полгода или год отношений мужчина все еще не знает, как строить с тобой совместную жизнь. Или отношения вообще не изменились относительно первых встреч – у вас мало шансов остаться вместе.

Не интересуется жизнью партнера

Такой парень может хоть часами слушать монологи возлюбленной, но перебивать их и задавать уточняющие вопросы – вряд ли станет.



Не интересуется жизнью партнерши / Фото A Man's Quest

Вполне вероятно, мужчина даже запомнит все сказанное. Но будет использовать информацию, чтобы избежать ошибок в отношениях или выбрать тебе подарок.

Отсутствие инициативы лучше узнать свою партнершу все равно свидетельствует о подсознательном страхе парня. А все остальное в этом случае не показатель.

Уделяет мало времени и не инициирует встречи

Можно хоть 3 раза на день намекать возлюбленному, что очень скучаешь и хочешь чаще бывать вместе. Но мужчина будет искать отговорки и ссылаться на занятость или усталость. Или же приезжать домой настолько поздно, чтобы у девушки даже желание посмотреть вместе кино не возникало.

Не разговаривает о вас как о паре

Местоимение «мы» еще ни о чем не говорит. "Мы" может быть и дружеским. Здесь о том, как он представляет тебя друзьям или коллегами.



Парень не представляет коллегам / Фото DailyO

Бывает так, что парень, пребывая в отношениях, скрывает этот статус и называет себя холостяком.

Причем он не обязательно изменяет, но точно чего-то опасается. Или все таки что-то скрывает.

Удовлетворяет только свои потребности

С одной стороны, это может свидетельствовать об эгоизме парня. С другой, быть доказательством, что он не готов к серьезным отношениям и привык нести ответственность только за себя.

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В любом случае, девушке с таким мужчиной будет достаточно тяжело. Ведь он не только будет забывать что-то купить, но и начнет неожиданно улетать отдыхать без любимой.