Парень боится серьезных отношений: какие важные признаки
Если в отношениях парень опасается отвечать за кого-то еще, кроме себя, - это может плохо закончится для пары. В этом случае не важно насколько долго продолжаются отношения.
Не строит совместные планы
Речь не о тех случаях, когда на втором свидании парень рассказывает, какой будет спальня малыша, где и как часто вы будете отдыхать и когда купите загородный дом. Об этом рассказало издание Cosmo.
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Если спустя, например, полгода или год отношений мужчина все еще не знает, как строить с тобой совместную жизнь. Или отношения вообще не изменились относительно первых встреч – у вас мало шансов остаться вместе.
Не интересуется жизнью партнера
Такой парень может хоть часами слушать монологи возлюбленной, но перебивать их и задавать уточняющие вопросы – вряд ли станет.
Не интересуется жизнью партнерши / Фото A Man's Quest
Вполне вероятно, мужчина даже запомнит все сказанное. Но будет использовать информацию, чтобы избежать ошибок в отношениях или выбрать тебе подарок.
Отсутствие инициативы лучше узнать свою партнершу все равно свидетельствует о подсознательном страхе парня. А все остальное в этом случае не показатель.
Уделяет мало времени и не инициирует встречи
Можно хоть 3 раза на день намекать возлюбленному, что очень скучаешь и хочешь чаще бывать вместе. Но мужчина будет искать отговорки и ссылаться на занятость или усталость. Или же приезжать домой настолько поздно, чтобы у девушки даже желание посмотреть вместе кино не возникало.
Не разговаривает о вас как о паре
Местоимение «мы» еще ни о чем не говорит. "Мы" может быть и дружеским. Здесь о том, как он представляет тебя друзьям или коллегами.
Парень не представляет коллегам / Фото DailyO
Бывает так, что парень, пребывая в отношениях, скрывает этот статус и называет себя холостяком.
Причем он не обязательно изменяет, но точно чего-то опасается. Или все таки что-то скрывает.
Удовлетворяет только свои потребности
С одной стороны, это может свидетельствовать об эгоизме парня. С другой, быть доказательством, что он не готов к серьезным отношениям и привык нести ответственность только за себя.
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В любом случае, девушке с таким мужчиной будет достаточно тяжело. Ведь он не только будет забывать что-то купить, но и начнет неожиданно улетать отдыхать без любимой.