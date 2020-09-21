Если вы не верите в любовь с первого взгляда, американцы Орри Келли и Джон Костелло могли бы вас с легкостью убедить, что она существует. Пара прожила почти 70 лет в браке после случайного свидания.

Трогательную историю любви опубликовало издание The Boston Globe. Как рассказали родственники, Орри Келли и Джон Костелло познакомились в 1951 году. Пара просто сходила на свидание вслепую и с тех пор прожила вместе 67 лет и умерла в один день.

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Джон Костелло был военным и ветераном войны. По возвращении домой решил изменить свою карьеру и стать адвокатом. В это время он случайно познакомился с Орри, которая изменила всю его жизнь. На первом свидании мужчина понял, что влюбился в девушку-искусствоведа, а уже через 2 года встречаний пара пошла к алтарю и поселилась в уютном доме в штате Массачусетс.

Если бы вы случайно увидели их за обедом, вы бы подумали: "Какая милая пара. Они настолько влюблены. Он обожает ее", – поделилась их дочь Морин Трипп.



Влюбленные Орри и Джон в день свадьбы / Фото The Boston Globe

И это действительно так: воспитание 5 детей не разрушило романтику в браке. По словам родственников, Орри Келли и Джон Костелло любили обмениваться милыми подарками и делать друг другу сюрпризы. Искренняя радость второй половинки делала их счастливыми.

К сожалению, 91-летняя Орри Келли умерла во сне 10 сентября 2020 года. Ее любимый Джон не смог пережить потерю. По словам родственников, он умер на 20 часов позже своей жены.