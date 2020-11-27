Супруги из США смогли за несколько месяцев сбросить 90 килограммов. Ранее 25-летняя Стефани Енгблом и 29-летний Брэндон весили по 136 килограммов.

Для такого результата пара была вынуждена изменить свой рацион. Об этом они рассказывают на своей странице в инстаграм.

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Брэндон отказался от блюд с высоким содержанием углеводов в пользу пищи, богатой белком. Стефани же уменьшила размер порций, перестала пить кофе с сиропами, заменила цельное молоко миндальным, говяжий фарш – фаршем из курицы или индейки, а сметану – греческим йогуртом.

Не нужно полностью ограничивать себя с самого начала. Старайтесь каждый день делать что-то для того, чтобы на шаг приблизиться к финальной цели. Например, выпейте больше воды, чем вчера, или перестаньте добавлять кетчуп в свои обеды,

– рассказала Стефани.

"Делайте всякие мелочи, которые можно менять каждый день. И не пытайтесь сразу завязать со всем, так как в этом случае у вас будут проблемы", – добавила Стефани.

Также пара вспомнила, что они устраивали долгие прогулки, убирали в доме и играли с собакой. Со временем они пошли еще и в спортзал, где добавились физические нагрузки.

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С января 2020 года Стефани удалось похудеть на 53 килограмма. Брэндон за то же время сбросил более 35 килограммов.