Магия вне Хогвартса: как папа создал для своей дочери копию Косого Переулка - фото, відео
Папа Дилан создал маленькую копию Косого Переулка в гардеробной своей дочери Эллы. Все потому что "Гарри Поттер" ее любимый фильм.
Дилан начал строительство маленькой версию Косого Переулка 24 августа, которое продолжалось до конца сентября – ко дню рождения дочери. Об этом сообщило издание Bored Panda.
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Все сооружения папа делал из дерева, а с изготовлением витрин ему помог друг Роб. В процессе строительства для большего вдохновения Дилан слушал заставку с фильма о Гарри Поттере.
Также отец покупал в интернете различные вещи, чтобы поставить их на витрины: крошечные книги, перья, мешочки. Хорошие соседи приносили старые фоторамки, которые использовались для изготовления вывесок магазинов.
Внутри игрушечных магазинчиков можно было найти все, что продавалось на Аллее переулке.
Мы играли в прятки и Элла решила спрятаться за занавеской, где ее и ждал сюрприз,
– рассказал Дилан.
Вдоль Косого Переулка можно найти множество магазинов от Лавки палочек Олливандера к Кафе-мороженого Флориана Фортескью. В каждом из них на девочку ждал подарок.
Смотрите фото от папы Дилана:
Смотрите видео с Косого Переулка в гардеробе девочки: