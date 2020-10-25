Папа Дилан создал маленькую копию Косого Переулка в гардеробной своей дочери Эллы. Все потому что "Гарри Поттер" ее любимый фильм.

Дилан начал строительство маленькой версию Косого Переулка 24 августа, которое продолжалось до конца сентября – ко дню рождения дочери. Об этом сообщило издание Bored Panda.

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Все сооружения папа делал из дерева, а с изготовлением витрин ему помог друг Роб. В процессе строительства для большего вдохновения Дилан слушал заставку с фильма о Гарри Поттере.

Также отец покупал в интернете различные вещи, чтобы поставить их на витрины: крошечные книги, перья, мешочки. Хорошие соседи приносили старые фоторамки, которые использовались для изготовления вывесок магазинов.

Внутри игрушечных магазинчиков можно было найти все, что продавалось на Аллее переулке.

Мы играли в прятки и Элла решила спрятаться за занавеской, где ее и ждал сюрприз,

– рассказал Дилан.

Вдоль Косого Переулка можно найти множество магазинов от Лавки палочек Олливандера к Кафе-мороженого Флориана Фортескью. В каждом из них на девочку ждал подарок.

Смотрите фото от папы Дилана:

Смотрите видео с Косого Переулка в гардеробе девочки: