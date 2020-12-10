Отношения следует немедленно завершать: 7 признаков
Основой отношений является взаимное уважение между партнерами. Однако общение всегда не может быть идеальным, могут случаться и ссоры. Тогда следует уметь отличать мелкие проблемы от токсичных отношений.
Постоянное чувство вины за свои слова или поступки
Если даже бытовые разговоры заканчиваются ссорами и странными обвинениями, между вами явно что-то не то. Сообщило издание Cosmo.
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Упреки, обиды, пренебрежение чувств и обесценивание мыслей не является хорошим предзнаменованием. Особенно, когда не понимаешь, что случилось и почему партнер постоянно обижается. Причем такое поведение может быть в скрытой, завуалированной или шутливой форме.
Различия в словах и действиях партнера
Это могут быть ситуации, когда партнер обещает провести время вместе, а потом исчезает с друзьями. Также может не держать слово, не прислушиваться и жить только в свое удовольствие.
Жизнь в свое удовольствие / Фото Freepik
Чем чаще партнер говорит об одном, а делает совсем другое, тем выше необходимость пресекать такие отношения. Если в начале не ценит время и внимание любимого человека, то в будущем ничего не изменится.
Отсутствие эмоций в отношениях
С одной стороны, частые ссоры, истерики и упреки рано или поздно могут надоесть обоим. С другой, отсутствие даже малейших срывов также подозрительно.
Без скандалов и проблем в отношениях не обойтись. Такие ситуации могут свидетельствовать о том, что вы не безразличны друг другу и работаете над отношениями.
Появление проблем на работе и в общении с друзьями
Например, человек может все время писать, звонить и упрекать, что партнерша много времени уделяет работе или друзьям. Или наоборот может считать некомпетентной и неинтересной.
Время работе / Фото Ameritas
Это уже не колокольчики, а колокола, которые свидетельствуют о том, что с партнером нужно серьезно поговорить. Дело даже не в том, что человек ведет себя, как ребенок, которому не уделяют время и внимание. Все гораздо серьезнее, ведь таким образом человек унижает девушку.
Если из-за поведения партнера ты становишься менее эффективной на работе или почти не видишься с подругами, в отношениях лучше поставить точку.
Тотальный контроль и шантаж
Одно дело, когда партнер интересуется, в котором часу тебя встретить и просит не выключать телефон. Другое, если командует быть дома в 12 и все время на связи. Это, скорее всего, патологическое желание обладать человеком и контролировать все его передвижение.
Игнорирование личного пространства и интересов
К сожалению, все еще есть мужчины, которые застряли мозгами в прошлом веке и ошибочно считают, что судьба женщины – это кухня, стиральная машинка и уборка в квартире. Они и слышать не хотят о других желание девушки. Таким мужчинам все равно что тебе нравится, чем ты интересуешься и чем хочешь заниматься.
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Отсутствие страха перед расставанием
Спроси себя, боишься ли потерять отношения. Если ответ пришел не сразу или он отрицательный, можно потихоньку собирать чемоданы. Когда мы действительно любим, а также дорожим отношениями и партнером, боимся даже мысли о расставании. Поэтому равнодушие – очень плохой показатель.
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