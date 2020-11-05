Кто-то считает, что в отношениях расстояние и время не могут стать существенным препятствием, если между двумя людьми есть чувства. Другие убеждены, что в таких условиях сохранить отношения невозможно.

И те, и другие правы. Дело в том, что портят отношения ни расстояние, ни часовые пояса, ни разлука или отсутствие ежедневного совместного быта – их портят люди. Об этом рассказала психолог Наталья Гаевская.

Интересно Мысли, которые разрушают отношения: 4 токсичные формулировки

Портят собственным безразличием, разочарованием, ревностью, претензиями, отсутствием доверия и видение общего будущего. Отношения на расстоянии требуют определенных усилий со стороны обоих партнеров и четкого понимания для чего это обоим нужно.

Есть 5 основных моментов, которые помогут не только не потерять друг друга, но и сохранить отношения, несмотря на время и расстояние.



Отношения на расстоянии / Фото Flipboard

Оставайтесь внимательными друг к другу

Слушайте и слышите потребности партнера, помните о вкусах, особенностях, предпочтениях. Однако не забывайте и напоминать о своих.

Конечно, не в форме претензий: "Как ты мог забыть, что сегодня такой важный для меня день!". Гораздо эффективнее будет, если скажете, например: "Сегодня важен для меня день, мне так нужно, чтобы ты поддержал меня и выслушал".

Учитесь договариваться

Отношения невозможны без конфликтов и недоразумений. Особенно, когда они на расстоянии и наша фантазия способна дорисовать фантастические сюжеты, выдавая их за реальность.

Конфликтуя, старайтесь решить проблему, а не "нащупать мозоли" партнера и ударить по ним чем сильнее.

Не пытайтесь "перевоспитать" партнера. Всегда есть вещи, которые хотелось бы изменить, усовершенствовать, однако стоит научить себя делать это в форме диалога, а не "дрессуры".



Учитесь договариваться / Фото Best Life

Ни один из вас не должен "потерять право голоса" в процессе принятия важных решений только потому, что находится на расстоянии и не имеет возможности присутствовать физически на обсуждении.

Уважайте право на личное пространство друг друга

В отношениях на расстоянии скрывается большой соблазн начать контролировать партнера, каждый его шаг и движение.

Постарайтесь оставаться максимально объективными. Если это не затрагивает важных интересов вас и вашего партнера, давайте друг другу свободу. Не давите чрезмерным контролем, пытаясь таким абсолютно неэффективный способ успокоить собственные тревоги.

Создайте "свой мир на двоих"

Самый главный момент, который поможет сохранить отношения на расстоянии – создать свой маленький. Однако такой уютный, комфортный, безопасный для каждого только "ваш мир на двоих". С собственными правилами и присущей только вам атмосферой и укладом.

Во-первых, правила. Не жесткие, но поддерживающие понятное и приемлемое для каждого распределение дел и обязанностей на время отсутствия одного из партнеров.

правила. Не жесткие, но поддерживающие понятное и приемлемое для каждого распределение дел и обязанностей на время отсутствия одного из партнеров. Во-вторых, традиции. Ненасильственные, а приятные действия и ритуалы, которые украшают ваши отношения.

традиции. Ненасильственные, а приятные действия и ритуалы, которые украшают ваши отношения. В-третьих, свои истории, маленькие совместные тайны, приятные воспоминания, свои фирменные словечки, нежные и забавные имена.

Важно Какая одна фраза может эффективно спасти отношения: объяснение психолога

Планируйте общее будущее

Представляйте, планируйте, мечтайте, визуализируйте ваше совместное будущее, не жалейте для этого ни слов, ни эмоций, ни ярких красок. Высказывайте свои ожидания относительно будущих событий. Предлагайте собственные идеи и инициативы.