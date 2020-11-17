Отношения близки к идеалу: 6 интересных признаков, которые помогут это определить
Пандемия и сложные последствия жизни в изоляции толкнули всех на размышления о вечном: все идет так, как мы этого хотим. Отношения также стали одной из тем для размышлений.
Издание tochka.net сделало подборку признаков, по которым можно понять, насколько отношения близкие к идеалу.
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► С партнером можно быть собой
Рядом с избранником достаточно сложно постоянно носить маску. Поэтому это так важно в отношениях, когда не нужно постоянно говорить только то, что готов слышать партнер или выглядеть так, как он хочет. Никто не ограничивает и можно быть собой.
Можно быть собой / Фото Woman Motorcycle Enthusiast
► Проводите время вместе и отдельно
Без личных границ будет трудно строить отношения. Круглосуточное пребывание человека рядом – очень губительна и деструктивная вещь, которая ведет к глубокой эмоциональной зависимости и делает из здоровых отношений болезненно привязанные.
► Общие цели
Строя планы на будущее, с легкостью вписываете туда друг друга. Спокойно можете говорить о том, что будете делать вместе через полгода или год. Чем больше общих планов, тем сплоченнее и ближе партнеры друг к другу.
► Открыто говорите не только о хорошем, но и о плохом
Отношения не всегда устраивают на 100%. Однако, если с партнером все "но" можно обсудить открыто и не бояться нападок родственников, "черный список" в его телефоне или банальных обид, это близко к отметке "идеально".
Открыто говорите / Фото Linguahouse
► Есть ощущение любви и счастья
Один из важнейших аспектов, который действительно делает все идеальным, – ощущение рядом с человеком. И ничего не может быть более весомым аргументом.
► Ссоры не заканчиваются разбитой посудой, лицом или "разводом"
Важно не только любить, но и уметь общаться. Любая ссора, которая пользуетесь аргументами, а не угрозами, тоже весомый индикатор.
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