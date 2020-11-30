В США отец станцевал во время видеопрезентации дочери. Девочка, которую зовут Делейни Джонс, в тот момент делала изделия из бумаги для учительницы.

Во время видеопрезентации дочка включила песню Uptown Funk и в этот момент позади нее появился отец. Об этом рассказало издание Daily Mail.

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Мужчина танцевал, хлопал в ладоши и прыгал пока девочка продолжала заниматься своей презентации. Сначала она не реагировала на его действия, а потом сказала: "Это просто мой папа".

Дэлайни продолжала свою работу, а к танцу отца присоединились еще старший и младший братья.

Что не так с этой семьей? Я просто стараюсь заниматься изобразительным искусством,

– прокомментировала Делейни.

Видео попало в интернет благодаря матери девочки Дженнифер. Женщина рассказала, что увидела его, когда проверяла школьный портал дочери.

"Надеюсь, что ее учительница смеялась так же сильно, как я", – написала мама на своей странице в Facebook.

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Она добавила, что отец Делейни даже не подозревал для кого дочь снимала видео.

Смотрите видео с презентации Дэлайни: