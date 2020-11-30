Надеюсь, учительница смеялась так сильно, как я: отец станцевал во время презентации дочери
В США отец станцевал во время видеопрезентации дочери. Девочка, которую зовут Делейни Джонс, в тот момент делала изделия из бумаги для учительницы.
Во время видеопрезентации дочка включила песню Uptown Funk и в этот момент позади нее появился отец. Об этом рассказало издание Daily Mail.
Интересно Игра с розеткой и прогулка на краю пропасти: какие забавные фото делает папа с 2-летней дочкой
Мужчина танцевал, хлопал в ладоши и прыгал пока девочка продолжала заниматься своей презентации. Сначала она не реагировала на его действия, а потом сказала: "Это просто мой папа".
Дэлайни продолжала свою работу, а к танцу отца присоединились еще старший и младший братья.
Что не так с этой семьей? Я просто стараюсь заниматься изобразительным искусством,
– прокомментировала Делейни.
Видео попало в интернет благодаря матери девочки Дженнифер. Женщина рассказала, что увидела его, когда проверяла школьный портал дочери.
"Надеюсь, что ее учительница смеялась так же сильно, как я", – написала мама на своей странице в Facebook.
Читайте также Мужчина каждый вечер кормит енотов в память об умершей жене: фото и видео
Она добавила, что отец Делейни даже не подозревал для кого дочь снимала видео.
Смотрите видео с презентации Дэлайни:
Поделиться новостью