Часто отдельный отдых от партнера воспринимается как угроза для отношений. Конечно, каждая ситуация индивидуальна, однако психологи все же советуют практиковать это.

Как рассказала семейный психолог Светлана Плахотная в инстаграме, отдых партнеров друг от друга – это возможность дать другому больше индивидуального пространства для реализации планов, идей или просто для возможности побыть в одиночестве. И это является необходимостью для многих пар.

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Психолог отмечает, что этот вид отдыха вряд ли подойдет для тех, кто только начал отношения. А все потому, что на первой стадии влюбленности у людей есть желание все время проводить вместе и не расставаться с партнером, поэтому потребность побыть наедине не является острой. В то же время в зрелых отношениях или в браке есть желание реализовать себя, разобраться в своих мыслях и сделать эмоциональную перезагрузку.

Поэтому отдых без партнера – это возможность:

перезагрузить отношения: возвращаясь к партнеру, вы поймете, насколько он стал важной частью вашей жизни. Даже несколько часов в разлуке открывают паре преимущества друг друга и разжигают чувства.

найти собственное пространство, ведь в семейной жизни его не так много.

проявить доверие. Отдых от партнера – это не измена, а возможность только укрепить отношения.

найти личное время, чтобы оставаться интересными друг для друга.

развивать свое хобби.

Как отдыхать без партнера

Стоит отметить, что отдых друг от друга не должен длиться несколько недель, или дней, ведь такая разлука может только охладить отношения. Однако партнеры могут взять время, чтобы пойти в салон красоты, в спортзал или на занятия йогой, рыбалку или поход в ресторан с подругами, шопинг или просто прогулку в парке.

Перед тем, как ввести такую ​​традицию в супружеской жизни, стоит оговорить этот вопрос с партнером.

Расскажите партнеру, почему для вас важно проводить время отдельно и расставайтесь на час, доверяйте друг другу и не пытайтесь контролировать в это время,

– рассказала Светлана Плахотная.

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Многие представители отечественного шоу-бизнеса также практикуют отдых без партнера. В то же время Оля Полякова в одном из интервью даже призналась, что и спит с мужем в разных комнатах. Певица объяснила, что имеет очень чуткий сон, поэтому с любимым приняла такое решение. Однако на отношения пары это никак не влияет, ведь страсть у Оли Поляковой и ее мужа Вадима не исчезает.

"Нужно немного соскучиться друг по другу и встречаться. Ибо когда один за другим ходит – это очень тяжело... Мы выработали такой способ общения, что мы вместе, но если нам не надо побыть наедине... Он курит, поэтому у него есть своя курительная и он туда идет. А у меня есть спальня, я туда иду с книгой, или отдыхаю у камина. Немножко соскучились и собираемся. Едим мы вместе, спим иногда тоже", – поделилась Оля Полякова.