Тимоти Дил является отцом 3 дочерей. Мужчина признался, когда стал папой, узнал много информации о том, что от девушек ждет общество. Безусловно, не все ожидания негативные, однако многие из них нереальны, капризные и разрушительные.

Мужчина отметил, что на парней социум также возлагает определенные надежды, однако не такие, как на девушек. Тимоти Дил придумал решение, как защитить своих дочерей от ужасных 5 социальных ожиданий, которые опубликовал на платформе AllProDad.

Будь красивой

Стандарты красоты везде могут отличаться. Однако в СМИ и в школах девочки часто испытывают социальное суждение, которое связано с тем, насколько они хороши. Мы должны донести до них мысль, что красивым человека делает характер.

Будь стойкой

Часто девушек учат подавлять собственные эмоции. Общество отвергает любые проявления эмоций со стороны женщины, утверждая, что она слишком драматизирует события и часто перестает себя контролировать.

Девочкам надо давать возможность раскрыться и быть собой. Нужно научить дочерей уважать свои эмоции и воспринимать их как подарок.



Уважать эмоции / Фото Freepik

Будь маленькой

В некоторых культурах это означает "быть стройной", но в разных пространствах это проявляется по-другому. В общем девушки узнают, что важно не выделяться. Особенно это касается тех девушек, которые не попадают в категории "королева красоты" или "блестящая ученая".

Папы должны защищать девочек, поощрять их занимать руководящие должности в школьных и общественных организациях и гордиться тем, кто они есть, и тем, что они могут сказать.

Будь мягкой

Это ожидание существует, потому что есть много неуверенных мужчин. Мы боремся с кем-либо, особенно с женщинами, которые уверены в себе и опережают мужчин. Это заставляет опасаться.

Отец должен убедиться, что его дочери не позволяют определять свое самоощущение ребятам, которые нуждаются в консультации психотерапевта. Регулярно подчеркивайте таланты своей дочери и учите ее быть уверенной в себе. Не заносчивой и напыщенной, а уверенной в себе и решительной.



Раскрывайте таланты дочери / Фото Find Your Mom Tribe

Будь пассивной

Мы поощряем наших девочек быть нежными и добрыми, тогда как у мужчин мы одобряем решимость и драйв. Подумайте, как вы реагируете на женщину, которая самоутверждается на работе. Вы видите в ней амбициозную и целенаправленную женщину, или властное и контролирующее лицо?

В своей книге "Talking 9 to 5: Women and Men at Work" профессор Дебора Таннен из Джорджтаунского университета предполагает, что слишком напористые женщины сталкиваются с высоким риском получить социально разрушительные ярлыки.

Нужно научить девушек, что мир необходимо их самоутверждения. Они должны раскрыть свой потенциал. Поощряйте их говорить. Слушайте их, когда они говорят. Бросьте им вызов быть публичными и будьте рядом, когда они будут преодолевать неизбежные препятствия. Каждый папа может и должен переформатировать эти ожидания общества от девушек.