Общество социализирует мальчиков и мужчин таким образом, чтобы они соответствовали определению мужества, что подчеркивает жесткость и уверенность в себе. Эксперты отмечают, что есть несколько простых шагов, как воспитать сына, который еще и будет любящим, заботливым, а также эмоционально разумным.

Откажитесь от мысли, что мальчики – это проблемы

Майкл Томпсон, который является психологом и автором книги "Поднятие Каина: защита эмоциональной жизни мальчиков", рассказал, что большинство родителей считают, что мальчик – это беда. Об этом сообщили в издании The Huffington Post.

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Также могут считать, что сыновья будут создавать проблемы, попадать в беду и с ними будет труднее бороться.

Родители убеждены, что мальчик может не захотеть делать домашнее задание. Он будет дружить с другими ребятами и, возможно, делать глупости.

Главная и очень простая вещь в таком случае, которую могут сделать родители, – это отступить от негативных ожиданий и предположений.



Откажитесь от негативных мыслей / Фото Steven A. Lazarus, PsyD

Научите, что чувства – это их право

Хотя ограничения гендерных норм меняется, однако все еще существует множество доказательств того, что общество ожидает – девочки выражают эмоции, мальчики – нет.

Одно из исследований показало, что мамы все еще имеют стереотипы, что парни не плачут. Все это очень вредит физическому, эмоциональному и психологическому развитию.

Держи своего сына. Слушай его, когда он плачет. Предложи ему успокоения,

– отметил психолог и исполнительный директор Центра изучения жизни мальчиков и девочек Пенсильванского Университета Майкл Рейхерт.

Нужно с раннего возраста работать со своим ребенком над развитием эмоционального интеллекта. Значительная часть которого – это просто возможность назвать то, что вы чувствуете.

Простые инструменты, такие как "термометр настроения", может помочь мальчикам научиться с раннего возраста идентифицировать наблюдения за тем, что происходит внутри и подобрать для этого слова.

Пусть также заботятся о других

Исследования показывают, что все еще родители имеют большие надежды на дочерей, которые могут помочь по дому, чем на сыновей.



Сыновья помогают по дому / Фото hellofashionblog

Мальчики, которые имеют сестер, реже помогают в домашних делах, когда становятся взрослыми. Отчасти это происходит потому, что они выросли с привычкой, что кто-то другой позаботится о них.

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Прогулки и кормления домашних животных – это хорошая практика, как и уход за растением. Главное – быть обдуманным и последовательным в этом. Также стоит убедиться, что сын знает, что вы ожидаете от него заботы о других, а не только о себе.