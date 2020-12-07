Під час дорослішання багато хто стикався з нерозумінням з боку батьків. В той період можуть з'являтися думки, що зі своїми дітьми подібного робити точно не будуть. Проте все ж є кілька помилок виховання, які допускають батьки, не помічаючи цього.

"Перемогла дружба"

Цією фразою люблять закінчувати дитячі конкурси та змагання. Правило, що кожен учасник отримує однакову винагороду, нівелює саме поняття змагання. А також не дає дитині нічого, крім розчарування вкінці. Про це повідомило видання "Мой ребенок".

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Такий підхід дозволяє кожному малюку відчувати себе особливим, найкращим, не дивлячись на об'єктивні досягнення. В процесі дорослішання він однозначно почне помічати, що захоплення близьких з приводу нього чомусь не поділяють всі навколишні. Така реальність буде болючішою, ніж розчарування від поразки в дитячих змаганнях.

Невмотивовані нагороди

Часто батьки дарують або купують дітям щось не через бажання зробити приємне, а задля відкупу. Наприклад, якщо в сім'ї кілька дітей, і один дійсно заслужив заохочення, то й другому його також дають, адже може засмутиться.



Заохочення / Фото ExpatWoman

Ще варіант: дитина робить щось не дуже приємне, наприклад, йде до стоматолога, вчасно виконує домашнє завдання. А за це з нею "розплачуються" чимось матеріальним. Ця система заохочення неправильна, адже малюк, знову ж таки, виростає непідготовленим до реальності.

Такими діями батьки не виховують у дітей розуміння, що кожну річ на світі треба заробити своєю працею або просто заслужити. Замість того демонструють, що можна безпідставно вимагати будь-що для себе, мотивуючи це тим, що хтось поруч отримав подарунок.

Повчання без прикладу

Фраза "я у твої роки" дратує всіх дітей та підлітків. Їм не цікаво, що робили батьки колись. Важливо те, які дії вони здійснюють щодня: порушують правила дорожнього руху, дають хабаря, обманюють близьких. Щоб змінити їх свідомість, варто завжди починати з себе.



Повчання дітей / Фото LiveAbout

Не забуваємо сказати про свої помилки

У ранньому дитинстві батьки для дитини подібні божествам – вони все знають і вміють. Куди краще для дитини, якщо свої повчання дорослі будуть супроводжувати розповідями з власного досвіду – про те, як допускали такі помилки. Дитина дуже здивується й одночасно стане більше довіряти.

Рано чи пізно малюк сам зрозуміє, що і батьки не безгрішні, тому варто говорити й про свої промахи.

Рожевий світ

Страшно уявити, якщо малюк впаде, зламає ногу, посвариться або закохається не в ту дівчинку. Проте це важливий етап дорослішання. Якщо батьки будуть намагатися захистити дитину від болю та страждань, то нададуть йому "ведмежу послугу".

Подібні речі не можна прибрати з життя, їх можна тільки відкласти. Якщо малюк не дізнається всієї гіркоти втрат, болю в розбитих колінах і радості примирення зараз, йому доведеться зіткнутися з усім цим потім. Потім – в дорослому житті, коли батьків не буде поруч так близько, щоб допомогти.

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"Я сам"

Іноді нам просто не хочеться чекати, поки дитина сама зав'яже шнурки, адже ми можемо швидше. Іноді лінь пояснювати, як виконати будь-яке доручення, а простіше зробити самому. Такими діями закладають в малюка упевненість, що не потрібно взагалі нічого робити. Якщо почекати, хтось неодмінно виконає твою роботу. А якщо робити помилки, прийде хтось розумний і сам все виправить.