Психологи развеяли уже столько стереотипов об отношениях, что девушкам остается просто быть счастливыми. Однако, даже после этого остаются ошибки, которые сбивают в отношениях.

• Мужчина должен чувствовать желание девушки

Не всем девушкам случаются проницательные и догадливые ребята. Но это не значит, что другие плохие и не умеют любить. Об этом сообщил украинское издание Cosmo.

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Может, они прекрасны в чем-то другом? Например, часто дарят цветы, умеют устраивать романтические свидания, отлично ориентируются за рубежом или с удовольствием помогают по дому. Отношения строятся не только на способности мужчин чувствовать, понимать и знать, чего точно хочет его любимая.

• Ссоры - признак отсутствия любви

И что делать тогда двум холерикам, которые бесконечно друг друга любят, но через своего горячего темперамента часто ругаются? Или как себя вести, когда парень разбил твою любимую вазу, а ты случайно поцарапала его машину? Это жизнь, в которой без скандалов и битой посуды не обойтись.

По словам психологов, пары, которые часто (но по делу, конечно) ссорятся иногда даже крепче тех, где партнеры боятся сказать друг другу плохое слово. Во всех свою любовь и видение счастливых отношений.

• У партнеров должны быть общие интересы

Начнем с того, что сегодня существует "гостевой" брак, при котором влюбленные разве проводят вместе отпуска и ездят к родственникам на Рождество. При этом большую часть времени они живут своей жизнью и не заставляют партнера двигаться по траектории личных интересов. Это очень современный и достойный уважения подход. Хотя, конечно, радикальный.

Однако он яркое доказательство того, что у людей, которые любят друг друга и даже хотят семью, может не быть ни одного общего хобби.

• Нужно постоянно подстраиваться под любимого человека

Конечно, в отношениях нужны компромиссы. Но они не заставляют полностью тебя менять свой образ жизни, гардероб или привычки. Более того, ты можешь это делать только в том случае, если сама хочешь.

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Иначе никакие изменения не будут в радость. А значит, и подстраиваться нужно только тогда, когда это оправдано. И уж точно не всегда и не во всем.