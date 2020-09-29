Осень – удивительная пора для создания роскошных семейных снимков. И пока листья становятся разноцветными в парках, нужно поймать момент и сделать яркие фото, которые украсят не только помещение, но и ваши воспоминания.

Идеи для фотосессии супругов

Если супруги еще не имеют ребенка, выберите романтическую локацию и устройте фотосессию в стиле lovestory. И здесь, как убежден 24 канал, есть миллионы интересных идей, которые с легкостью можно воплотить в вашем населенном пункте.

Это надо видеть Когда что-то пошло не так: забавные семейные фотографии, которые рассмешат до слез

Колоритный сеновал, прогулка по городу, отдых у озера или в парке, велопрогулка или же путешествие с кофе: осенняя съемка может стать особенной в вашем фотоальбоме. Используйте опавшие листья, которые точно будут смотреться эффектно в кадре.

Семейная фотосессия в стиле lovestory / Фото Pinterest

Фотосессия с детьми: идеи для фото

Если же у супругов есть отпрыски, привлеките их к съемке. И здесь идей из сети также много: семейный пикник, игра с листьями или прятки – превратит фотосессию в развлечение для детей просто.

Семейная фотосессия с детьми / Фото Pinterest

Осенние фотосессии звезд

Украинские знаменитости также любят делать осенние снимки с любимыми и детьми. Телеведущие Лилия Ребрик и Екатерина Осадчая, Потап и Настя Каменских, Оля Цибульская и Джамала в 2019 году поделились яркими кадрами, сделанными в парке, горах или во дворе дома.