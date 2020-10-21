В декретный отпуск может пойти не только мать, но и любой другой родственник, который будет ухаживать за малышом. Например, папа, дедушка, бабушка, опекун или один из приемных родителей.

Как оформить декретный отпуск на родственника, объяснили на официальном сайте Министерства юстиции Украины.

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Тот, кто будет ухаживать за ребенком, должен предоставить по месту своей работы следующие документы:

заявление о предоставлении отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку о том, что мама ребенка не воспользовалась правом на такой отпуск по своему месту работы (учебы, службы) и не претендует на помощь. Или вышла на работу до окончания срока отпуска и выплаты по уходу за ребенком ей прекращены (с указанием даты);

документ, подтверждающий родство работника, желающего оформить отпуск, с ребенком.

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3 лет могут предоставлять полностью или частично в пределах установленного периода.

Декретный отпуск до 6-летнего возраста ребенка

Также декрет можно продлить до достижения ребенка 6 лет. Однако без сохранения заработной платы и только по медицинским показаниям, если малыш нуждается в домашнем уходе.

Для этого работодателю необходимо представить следующие документы:

медицинское заключение – выдается по форме первичной учетной документации № 080-1 / о "Справка о необходимости ребенка (ребенка с инвалидностью) в домашнем уходе". Минимальный срок действия справки – 6 месяцев;

письменное заявление лица.

После получения указанных документов работодатель издает соответствующий приказ. Он обязан предоставить отпуск по уходу за ребенком до достижения им 6-летнего возраста (без сохранения заработной платы), ведь такое право работникам гарантировано.

Может ли отец ухаживать за ребенком до 6 лет

Отпуск по уходу за ребенком может полностью или частями использоваться отцом ребенка, бабушкой, дедом или другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком.

Также правом на указанный отпуск может воспользоваться человек, который усыновил ребенка или взяла его под опеку, один из приемных родителей или родителей-воспитателей.

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Для того чтобы получить отпуск по уходу за ребенком до 6 лет, родственник, который хочет его оформить, кроме заявления, должен предоставить дополнительные документы. На их основании работодатель издает соответствующий приказ.

Чтобы подтвердить родство, например, бабушка должна предоставить следующие документы:

► собственный паспорт;

► паспорт дочери (матери ребенка);

► свидетельство о рождении дочери (матери ребенка);

► свидетельство о рождении ребенка (внука)

►свидоцтво о заключении брака дочери (матери ребенка) в случае изменения фамилии.