Патриция и Лесли Маквотерс, которые провели вместе 47 лет, трагически погибли от COVID-19. Американское супруги погибли в один день и даже время.

Врачи констатировали смерть супругов 22 ноября в 16:23. Об этом сообщило издание NY Post.

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Умирая, 75-летняя Патриция еще успела бросить мужчине последнюю фразу: "Лесли, время уходить".

Это красиво, но это так трагично. Как будто Ромео и Джульетта,

– отметила их дочь Джоанна Сиск.

Известно, что Патриция и Лесли Маквотерс поженились 16 апреля 1973 года и с того момента были неразлучны. Все вокруг считали их абсолютными противоположностями – Патриция была серьезная, а Лесли любил веселиться.

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"Они делали вместе буквально все, поэтому неудивительно, что к создателю они отправились тоже вместе", – добавила дочь Джоанна Сиск.