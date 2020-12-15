Через COVID-19 никто не может гарантировать родителям, что дети опять не перейдут на дистанционное обучение. Тогда взрослым снова придется пройти испытания домашним обучением. Однако есть несколько советов, которые помогут родителям лучше настроить ребенка.

► Мотивация

Родителям нужно поддерживать внешнюю и внутреннюю мотивацию ребенка. В первом случае нужно поощрять ребенка наградой за проделанную работу. Во втором – следует побуждать достигать успехов с привлечением собственных интересов. Об этом сообщило издание 4mamas-club.

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► График

Взрослым нужно вместе с ребенком разработать график занятий. Малыш должен понимать, с какого часа у него начинается обучение, а в котором оно заканчивается.

► Режим

Кроме графика занятий, стоит, чтобы ребенок пытался и в течение дня придерживаться привычного режима. Например, просыпаться в 7:00, ложиться в 22:00.



Режим дня / Фото we are kidmin

► Перерывы

Ребенку трудно быть сконцентрированной более часа. Именно поэтому стоит делать перерыв на 15 – 20 минут каждые 40 минут обучения. Однако в это время ребенок должен быть активным, а не продолжать сидеть на месте.

► Приоритеты

Ребенок не может все изучать одинаково эффективно. Сформируйте приоритетное направление обучения: изучить определенные дисциплины, углубить знания по тем предметам, которые ребенку нравятся.

► Многообразие

Основой обучения является не только просмотр лекций и выполнения онлайн-задач. Чередуйте занятия на компьютере с чтением конспекта в книге, выполнением задач в тетради или творчеством.

► Рабочее пространство

У ребенка должен быть свой рабочее пространство. Оно помогает быстрее включиться и сконцентрироваться на учебе.



Рабочее пространство / Фото Oxford Learning

► Концентрация

Когда ребенок учится, все, что может его отвлекать, нужно убрать и выключить. Никаких посторонних шумов и "захватчиков" внимания.

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► Поддержка

Родители должны приложить максимум усилий, чтобы обучение ребенка дома было эффективным. Помогайте ему столько, сколько он этого потребует. Однако не забывайте расширять границы его самостоятельности, несмотря на возраст. Чем старше ребенок, тем выше должна быть самодисциплина.