Нарциссические люди считают себя однозначно одаренными, поэтому чувствуют, что могут использовать других. Также они не имеют здоровых границ, поэтому им и не нравится, когда кто-то устанавливает пределы против их вторжения.

Доктор философии и лицензированный терапевт по вопросам брака и семьи Дэн Нейхарт составил список советов, которые помогут установить границы с нарциссическими людьми. Об этом он рассказал Psych Central.

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► Установите собственную границу

Ключевым моментом при установлении здоровой границы является знание, когда нужно сказать "нет". Например, можете принимать эмоциональное выражение мнения, однако не издевательство.

В таком случае можно сказать: "Если вы будете так продолжать, я закончу нашу беседу". Вам ничего не нужно объяснять дальше.



Установите границу / Фото healthscopemag.com

Если агрессивное поведение нарцисса продолжается, отказывайтесь от дальнейшего взаимодействия, независимо от того, что он делает или говорит.

Когда вы установили собственную границу, нарциссы могут начать:

спорить,

обвинять,

минимизировать ваши чувства,

делать из себя жертву,

утверждать, что вы слишком чувствительны.

Такая тактика может быть неприятна, но необходимо понять, что ваши границы не подлежат обсуждению.

► Уйдите тогда, когда захотите

Вам не требуется разрешение для того, чтобы завершить коммуникацию с человеком в любое время. Есть несколько техник, которые помогут это сделать.

Например, можно посмотреть на часы и сказать: "Посмотри на время! Я опаздываю". Тогда идите. Каждый раз, когда вас пытаются контролировать или оскорблять, вы опаздываете на время с собой.

Также может помочь мобильный телефон. Можно сказать: "Простите, я должен принять этот звонок". Независимо, звонил кто-то или нет.

► Научитесь избегать навязчивых вопросов или негативных комментариев

Политики часто "обходят" вопрос журналистов, просто отвечая на другой вопрос. Если нарцисс ставит навязчивое вопросы, вы можете изящно сменить тему.

Или переведите разговор на тему, которую, как вы знаете, любит рассуждать нарцисс. Например, спросите, какой, по его мнению, секрет успешных отношений или как он научился обращаться с деньгами.

► Не оправдывайтесь и не объясняйте

Вам не нужно оправдывать свои мысли, чувства или действия навязчивому нарциссу. Чем меньше делитесь личным, тем меньше информации он может использовать против вас. Если критикует вас, вы можете сказать, например: "Я уверен в своих действиях".



Уверен в своих действиях​ / Фото Bustle

► Озвучьте ситуацию

Нарциссы постоянно тестируют людей, чтобы увидеть, что им сойдет с рук. Также они стремятся к вниманию и одобрению.

Один из методов сбить их – озвучить их действия. Например: "Вы пытаетесь меня унизить?" или "Я замечаю, что когда начинаю говорить, вы меня перебиваете". Неважно, каким будет ответ. Будьте довольны, зная, что вы назвали происходящее.

► Последствия границ

Устанавливая границу, необходимо решить, какие действия будете делать, в случае их нарушения. Например, если вас оскорбляет самовлюбленный человек, это может означать, что вы не будете контактировать с ним.

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Последствия должны быть понятными заранее, чтобы вам не приходилось разбираться в них в самый разгар. Вам нужно только один раз сообщить о них. Никаких объяснений или обоснований не требуется.