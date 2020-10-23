В подростковом возрасте родителям бывает сложно найти общий язык со своими детьми. Однако этот период их жизни необходим и важен для становления личности. Как не потерять контакт с собственным ребенком – в материале.

1. На любые сложные темы с подростками стоит пытаться начинать говорить, "чувствуя на что опереться". Об этом изданию "Новое время" сообщила психолог Светлана Ройз.

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Стоит проверить, насколько ровное дыхание, насколько устойчива поза – можно положить руку или на живот, или на грудную клетку. Подумать, на что в данный момент "опираться" в прямом смысле – стена, стопы, и переносном – любовь, знания.

2. Не брать злость и сопротивление подростка на себя. Стоит буквально создать образ, где все "стрелы" попадают не в кого-то из родителей, а во внешнюю цель, где написано "взросления".



Как разговаривать с подростками / Фото Wake Counseling & Mediation

3. Поставить себе вопрос: "С чем я сейчас в контакте?". Со своей злостью, нереализованной потребностью в чем-то или с ребенком? Постараться обращаться не к его внешнему проявлению – хамоватой, капризной стороне натуры, а к "умной" части.

4. Если что-то идет не так, то говорить лучше максимально конкретно. Например: "Я вижу в умывальнике грязную посуду" вместо "Ты опять не помыл".

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5. Поставить себе вопрос: "Как я сегодня о себе позаботилась?". Начинать сложные разговоры лучше после того, как что-то сделаешь для себя.