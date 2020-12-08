Все эмоции важны, поэтому родителям нужно научить ребенка правильно понимать и различать чувства. А также принимать все их многообразие и не осуждать себя за какие-то конкретные.

Издание 4MAMAS сделала подборку мультфильмов, которые не только подарят настроение, но и помогут ребенку лучше понять природу эмоций.

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"Мыслями наизнанку"

Яркий и современный мультфильм для детей от 3 лет, который рассказывает историю маленькой девочки. Внутри нее живет: Радость, Печаль, Гнев, Страх и Брезгливость. Главная идея мультфильма в том, что каждая эмоция не может существовать без другой. После просмотра обязательно обсудите увиденное.



Мыслями наизнанку / Фото Letterboxd

"Далеко на север"

Мультфильм рассчитан для детей старшего возраста. История о девочке, которая отправляется искать своего дедушку в дальнюю Арктику.

Непонимание родителей, отстаивание собственных мыслей, водоворот эмоций – поможет взглянуть на внутренний мир человека под другим углом.



Далеко на север / Фото YouTube

"Вверх"

Чувственный и эмоциональный мультфильм будет полезен всей семье. Главный герой Карл всю свою жизнь живет по воле сердца, однако после потери жены вынужден искать новые пути, которые помогут ему вернуть любовь к жизни.

Мультфильм о счастье в простых вещах, а также о возможности радоваться каждому дню.



Вперед и вверх / Фото D-COT

"Ральф"

Ральф – отрицательный персонаж видеоигры, который мечтает стать хорошим. Здесь будут ответы на вопросы – почему появляются агрессия, гнев. В мультфильм заложен изящный внутренний мир, который обычно мы не видим.



Ральф / Фото Enter.co

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"Фердинант"

Фердинант – самый добрый бык в мире, который видит каждую прекрасную безделушку вокруг себя. Но он родился для того, чтобы участвовать в корриде.



Фердинант / Кадр из мультфильма

Сможет ли доброта победить? Это мультфильм о важности быть собой и принимать свою уникальность.