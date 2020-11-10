Во время первого свидания почти невозможно избежать неловких пауз, вместе с этим у кого-то может быть чувство переживания и застенчивость. Причиной этого является желание произвести хорошее впечатление.

► Говорить не о фильмах, а о путешествиях

Английский психолог Ричард Уайзман провел исследование. Оказалось, что менее 9% пар захотели провести еще одну встречу, если на первом свидании обсуждали фильмы. Те, кто говорили о путешествиях, продолжали встречаться с показателем в 18%. Сообщило издание Elle.

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Причина, наверное, в том, что путешествие для человека связаны с беззаботным временем отпусков, мы вспоминаем их с воодушевлением, потому становимся более привлекательными.

► Неважно о чем говорить, а главное – как

Американские психологи Эли Финкель и Пол Иствик сообщили, что секрет общения заключается в том, чтобы избегать крайностей. Не пытаться доминировать, но и не быть пассивным.

Лучше реагировать на ответы тепло и с искренним интересом. Это сочетание – принятие другого и ненавязчивая корректировка темы – обеспечит легкую беседу.



Реагировать тепло / Фото Harrisburg

► Быть откровенным

На первом свидании многие стесняются или боятся рассказывать о себе. И зря. Психолог из Университета Стони-Брук в Нью-Йорке Артур Арон, изучающий механизм формирования романтических отношений, экспериментально доказал, что можно быстро ускорить процесс внутреннего сближения при первой же встрече пары.

Арон составил длинный список вопросов, которые участники эксперимента должны были вслух зачитывать друг другу и по очереди на них отвечать, например:

Хотел бы ты прославиться? В какой сфере?

Была у тебя какая-то давняя мечта? Почему она не осуществилась?

Какое твое самое большое достижение?

Твоё дорогое или самое страшное воспоминание?

Эффект "игр в откровенность" оказался впечатляющим: буквально за час общения незнакомые люди начинали чувствовать себя родственными душами. Арон сообщил, что между ними возникал такой уровень доверия, которого обычные пары не достигают за недели, месяцы, а то и годы.



Быть откровенным / Фото Business Insider

Конечно, для реальной жизни это слишком, признает Арон. Однако он рекомендует избегать слишком банальных и потому скучных тем.

► Лучше спорные темы, чем скучные

Если контакт наладить не удается, наберитесь духу и заведите разговор хоть об абортах. Дэн Ариэли, которые является специалистом по поведенческой экономики и автором нескольких бестселлеров, отметил, что на первом свидании люди обычно балансируют, решая сразу 2 задачи. Им хочется и себя показать, и что-то узнать о своем визави так, чтобы не задеть.

Поэтому для подстраховки выбирают какие-то безопасные темы для разговора, обходя рискованные, – а в результате могут показаться скучными.

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Ариэле провел эксперимент. Он предложил посетителям сайта знакомств полностью исключить из переписки нейтральные темы вроде погоды, хобби, футбольного чемпионата, работы и начать заочное свидание с "нескромных" вопросов, например:

Сколько романов у тебя было?

Когда ты расстался со своим последним партнером?

Ты кому-нибудь разбил сердце?

Как ты относишься к абортам?

В итоге участники признались, что переписка для них оказалась действительно захватывающей.