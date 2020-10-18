Не все отношения должны заканчиваться официальным браком. Сегодня можно любить и быть любимым совершенно разными способами.

Синглы

Некоторым людям действительно не нужны стабильные и постоянные отношения. Они привыкли жить своей жизнью, делать то, что хотят и не привязываться. Об этом сообщило издание Cosmo.

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У них нет ни психологических расстройств, ни неудачного опыта. Они просто не хотят ни штампа в паспорте, ни другой фамилии. Хотя время от времени имеют романтические отношения.

Гостевой брак

Родственники могут всю жизнь удивляться, зачем двое заключали брак, если живут в разных квартирах, городах, странах или даже на разных континентах. Хотя для пары это абсолютно не проблема, ведь у них гостевой брак.

В таких отношениях люди не покупают лабрадора, чтобы вместе гулять с ним, не делают ремонт в общем доме и не откладывают на машину мечты.

Чаще всего они полностью финансово независимы и занимаются своими делами, даже не общаясь с партнером по несколько недель. Однако они любят друг друга и не пытаются менять партнера.

При гостевом браке люди вместе отдыхают за городом, путешествуют и имеют романтические отношения. Они делают вместе только то, что обоим доставляет удовольствие.

"Временный" брак

Это не фиктивный брак, а "временный", что немаловажно. Фиктивные отношения сознательно оформляются для достижения какой-то цели – например, для получения наследства или на спор.

"Временный" брак позволяет людям максимально углубиться в семейную жизнь, а через некоторое время решить, будут ли они его "перезаключать" или "разводятся" без продолжения общения.

Равноправный брак

Это очень гибкая и современная структура, в которой есть несколько моделей.

► Первая – партнеры сразу выясняют, кто чем занимается и за что отвечает. Человек может постоянно заниматься воспитанием детей и уборкой в ​​доме, а женщина круглосуточно пропадать на работе и строить дом.

► Вторая модель – предполагает изменение ролей, в зависимости от ситуации. Например, сегодня муж готовит ужин, потому что у женщины куча дел, а завтра наоборот.

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Плюс этих отношений в том, что партнеры могут буквально подстраивать их под себя и жить так, чтобы обоим было комфортно.

Виртуальный брак

Там нет телесных прикосновений, разбитой тарелки после ссоры и еще одной зубной щетки в ванной. Но это не мешает людям быть максимально близкими друг к другу на расстоянии тысячи километров.