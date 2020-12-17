Часто бывают ситуации, когда пары переживают периоды, в которых они чувствуют себя немного отдаленными друг от друга. Возможно, они были поглощены работой, сосредоточены на детях или просто в своих мыслях. Однако важно то, что они делали в таких ситуациях: игнорировали проблему и надеялись, что она разрешится сама или пытались восстановить связь.

Издание The Huffington Post попросило влюбленных поделиться маленькими простыми вещами, которые они регулярно делают, чтобы чувствовать себя ближе друг к другу.

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► Вставайте чуть раньше, чтобы позавтракать вместе

"Когда вы двое работаете из дома, выглядит логично, что просыпаетесь и начинаете выполнять рабочие задачи. Однако мы нуждаемся в отдельно выделенном времени, чтобы проснуться и провести время вместе, прежде чем должны начаться рабочие часы" – об этом рассказала изданию Кристина Литке.



Завтракайте вместе / Фото Freepik

Она отметила, что порой утром слишком много времени тратится на приготовление пищи. Однако можно сделать какую-то простую овсянку или тосты и тогда останется больше времени на разговоры.

► Создайте здоровый и веселый утренний ритуал

"Каждое утро я размораживаю немного хлорофилла для нас. Мы аплодируем и подбадривают друг друга, говоря" Твое здоровье". Затем мы повторяем ритуал с ежедневным пробиотиком. При этом мы смеемся. Это отличный способ начать день вместе", – вспомнил Бронвин Лундберг .

► Поцелуи "привет" и "до свидания" несмотря ни на что

Ян Кристоф Луи-Мансано вспомнил, что в паре они приветствуют друг друга поцелуем. Это происходит, когда куда-то идут или возвращаются домой. Также они начинают ужин постукиваниями вилками. Это как сигнал, что есть они должны вместе.

"Мы посылаем друг другу сообщение: "Спокойной ночи и сладких снов", если мы ночуем почему-то не дома", – добавил Ян Кристоф Луи Мансано.

► Оставляйте друг другу записки

"У меня есть набор открыток, которые я разрисовываю, а потом пишу жене. Я оставляю их там, где она не надеется их найти", – отметил Ли Чемберс.



Записки любимым / Фото Southern Living

Он рассказал, что одну такую ​​открытку прислал жене на работу, другие спрятал в ящике для носков, в бардачке машины, в один из кроссовков.

► Оставляйте время на "мы", когда дети спят

"Мы бронируем две ночи в неделю только для нас. С тех пор как мы стали родителями, мы с женой стараемся не пропускать это время каждую неделю", – вспомнил Шам Пи

Да, это может выглядеть монотонным, но когда у вас дети, то каждый хочет провести как можно больше времени вместе. Это дает нам шанс наверстывать упущенное и вернуть связь,

– пояснил Шам Пи.

► Назовите конкретные причины за которые вы благодарны друг другу

Аманда Олеандр рассказала, что перед тем как заснуть, они благодарят за все, что сделали друг другу в течение дня. За вещи, которые заставили чувствовать любимыми.

"Мы делаем это каждый день перед сном. Это стало хорошей привычкой, которая заставляет нас чувствовать, что нас ценят и любят", – добавила Аманда Олеандр.

► Планы на субботний вечер дома

"Готовит мой муж. Он весь день продумывает, что будет готовить, ищет рецепты. Я или помогаю ему, или если ему не нужна помощь, то сажусь на кухне и разговариваю с ним, пока он готовит", – вспомнила Эдриен Хеджер.

► Пообещайте отключить интернет в воскресенье утром

Лаура Кэткарт Робинс отметила, что они проводят воскресное утро в постели. Все смартфоны запрещены, однако они могут читать газету или пить вместе напитки.

Сначала мне было очень сложно ничего не делать в течение 4 часа. Однако не понадобилось много времени, чтобы я начала с нетерпением ждать возможности исключить весь внешний мир и просто раствориться на все утро,

– рассказала Лаура Кэткарт Робинс.

► Празднуйте мелочи

"Мы сделали ежемесячные праздники, например, наша годовщина первого свидания 5 ноября, поэтому мы каждый месяц празднуем 5 число. Это может быть спа, особый ужин или что-то особенное дома", – вспомнила Луи Мансано.

► Составляйте веселые песни

Дэн Риган поделился, что у них есть собственная песня для завтрака и ужина, которую они поют каждое утро и на ночь. Кроме этого еще есть песня для прогулок и прощание.

► Поставьте слайд-шоу из старых семейных фотографий по телевизору и отдайтесь воспоминаниям

"Наш экран телевизора можно настроить на прокрутки случайных фото из наших телефонов или выбранных альбомов, или просто всех наших фотографий. Фото идут в фоновом режиме дома, когда мы делаем что-то свое в течение дня. Всегда приятно видеть старые кадры, которые могут вызвать веселые воспоминания или истории", – сообщил Хеджер.



Общие воспоминания / Фото SmartHouse

► Искренне интересуйтесь работой, хобби и увлечениями друг друга

Дебби Тунг вспомнила, что у них с мужем очень разные интересы. И профессии очень сильно отличаются. Однако они всегда рассказывают друг другу, как прошел день, какие проекты имеют, какие новости.

► Медитируйте вместе

"Несмотря на то, что мы работаем из дома, иногда наши дни настолько стрессовые, что нам буквально приходится планировать время, чтобы мы имели возможность вместе пообедать", – пояснил Кэткарт Робинс.

Выделять время на медитацию каждое утро – это действительно хороший способ подготовиться к распланированному дню. После этого я чувствую себя более в него включенным,

– добавил Кэткарт Робинс.

► Приносите друг другу вкусности

Аманда Олеандр вспомнила, что они с мужем работают из дома. При этом иногда они забывают поесть или что-нибудь выпить.

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"Поэтому мы приносим друг другу воду и закуски в течение дня, конечно же, с поцелуями", – рассказала Аманда Олеандр.