Сделайте Новый 2021 год незабываемым – проведите веселые новогодние игры для детей. Все эти конкурсы можно воспроизвести дома, в детском саду и в школе.

Самые интересные новогодние игры собрал 24 канал. Обязательно щедро награждайте и поощряйте победителей. Призами могут быть: сладости, небольшие игрушки, разнообразные сувениры (чашки, календарики) и новогодние атрибуты.

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Детские новогодние игры и конкурсы

► Зимние загадки. Ведущий загадывает каждому ребенку загадку на новогоднюю тематику. За правильный ответ игрок награждается фишкой, монеткой. Тому, кто насобирал большее количество трофеев, достается главный приз.

► "Шляпа". По кругу под веселую музыку передается шляпа и надевается на голову соседа. Когда музыка выключается, ребенок, который остался в шляпе, рассказывает стихотворение или поет песенку о зиме.

► Конкурс "Тренируем память". Эта новогодняя игра для детей заключается в том, что ребятам нужно запомнить украшения, которые висят на елке. Затем они отворачиваются и озвучивают все детали. Побеждает тот ребенок, который назовет больше всех игрушек.

► Игра "Алфавитные поздравления". Ведущий называет любую букву и ребенок должен придумать на эту букву текст поздравления своим друзьям.



Игры для детей​ / Фото Mamme Magazine

► Конкурс "Заверни подарок". Участвуют 2 – 3 детей. Задание — упаковать подарок с помощью туалетной бумаги. Кто красивее завернет сюрприз, тот и выиграл.

► Игра "Прыгучий мешок". Одновременно в забеге участвуют 2 ребенка. Они становятся в пустой мешок и начинают прыгать, поддерживая его руками. Тот, кто прибегает первым, награждается призом.

► Пазл в рукавицах. Необходимо 2 команды. Каждый участник надевает рукавицы, и все дети собирают пазл (не очень большой) с зимними пейзажами на скорость.

► Новогодняя игра для детей "Праздничные мешочки". Выдают 2 игрокам по нарядному мешочку. Они встают у журнального столика, на котором лежат в коробочке обрывки мишуры, игрушки и мелкие предметы, не относящиеся к новогоднему празднику. Участники с завязанными глазами складывают содержимое этой коробочки в свои мешочки под веселую музыку. Как только музыка стихнет, детям развязывают глаза. Выигрывает ребенок, у которого оказалось больше предметов, связанных с Новым годом.



Новогодние развлечения​ / Фото Jooinn

► Конкурс "Новогодний Пикассо". Участникам раздаются альбомные листы с произвольными линиями (одинаковые) и маркеры. Необходимо дорисовать картину, разумеется, на новогоднюю тему. У кого выйдет интереснее, тот и победил.

► Новогодняя музыкальная игра для детей "Шапка песен". Подготавливается шапка с бумажками, на которых написаны фразы из новогодних песен. Дети передают ее по кругу под музыку. Когда композиция останавливается, то ребенок, получивший в этот момент шапку, достает бумажку со словом и должен спеть кусочек песни, где оно встречается.

► Конкурс "Богатство в Новом году". Проводится эта новогодняя игра для детей дома. В комнате заранее прячут разные монеты в большом количестве. Затем каждый участник получает новогодний носок и после команды "старт" приступает искать монеты. На это дается 1 минута. Затем подсчитывают сумму номинала монет. Кто собрал больше денег, тот и стал победителем. Для него весь 2021 год будет особенно богатым!

Новогодние игры для большого количества детей

Представленные игры для детей на новогодний утренник подходят как нельзя лучше:

Конкурс "Бусы для елки". Для игры понадобится много канцелярских скрепок (желательно разноцветные). За 5 минут 2 команды под музыку собирают из них длинные цепочки. У кого "бусы" окажутся длиннее, тот и выигрывает.



Конкурсы для детей​ / Фото Pexels

Конкурс "Украшение елки вслепую". Несколько участников с завязанными глазами и с елочными игрушками выходят на середину помещения. Всех крутят несколько раз вокруг своей оси. Задача — найти елку и повесить на нее игрушку. Сворачивать не разрешается. Если участник во что-то или в кого-то уткнулся, то должен там и повесить игрушку. Победителя 2: тот ребенок, который первым украсит елку, и тот, кто найдет самое оригинальное место для игрушки.

Несколько участников с завязанными глазами и с елочными игрушками выходят на середину помещения. Всех крутят несколько раз вокруг своей оси. Задача — найти елку и повесить на нее игрушку. Сворачивать не разрешается. Если участник во что-то или в кого-то уткнулся, то должен там и повесить игрушку. Победителя 2: тот ребенок, который первым украсит елку, и тот, кто найдет самое оригинальное место для игрушки. "Мандариновая эстафета". Формируется 2 команды с одинаковым числом участников. От каждой из них выставляется по игроку, которым выдается ложка с мандарином. Сам столовый прибор разрешено держать только кончиками двух пальцев на вытянутой руке. Теперь соперники наперегонки должны дойти с ложкой до некоего ориентира и обратно к своей команде, не выронив фрукт, и передать эстафету. Если мандарин упал, то проигравший с ложкой возвращается к исходной точке. Победит команда, которая первая справится с заданием.



Новый год​ / Фото Backstage

Конкурс "Зажги огонь". Каждый участник получает такой набор: пакет, завязанный на простой узел, а в нем находятся еще пакеты по принципу матрешки. Всего должно быть около 10 пакетов. В последнем лежит бенгальский огонек. По команде все участники начинают развязывать пакеты. Кто справится быстрее остальных, тот и получит приз.

Каждый участник получает такой набор: пакет, завязанный на простой узел, а в нем находятся еще пакеты по принципу матрешки. Всего должно быть около 10 пакетов. В последнем лежит бенгальский огонек. По команде все участники начинают развязывать пакеты. Кто справится быстрее остальных, тот и получит приз. Новогодняя музыкальная игра для детей "Случайный маскарад". Заранее нужно набить мешок разной смешной одеждой. Ведущий с разным интервалом включает и выключает музыку. Когда мелодия играет, участники танцуют и передают сумку друг другу. Если музыка остановилась, то ребенок с мешком в руках вытягивает одну вещь и надевает на себя. Игра длится, пока не опустеет мешок. Побеждает самый большой модник.

Заранее нужно набить мешок разной смешной одеждой. Ведущий с разным интервалом включает и выключает музыку. Когда мелодия играет, участники танцуют и передают сумку друг другу. Если музыка остановилась, то ребенок с мешком в руках вытягивает одну вещь и надевает на себя. Игра длится, пока не опустеет мешок. Побеждает самый большой модник. Конкурс "Бантики". Необходимо минимум 6 участников, которые делятся на 2 команды. Один из игроков становится посреди комнаты, на нем будут завязывать ленточки. Двум другим игрокам завязывают глаза. Задача одного — завязать десять ленточек по звуковому сигналу на том, кто стоит посреди комнаты, а второго — найти на ощупь банты и развязать их. Победит та команда, которая раньше справится.

Необходимо минимум 6 участников, которые делятся на 2 команды. Один из игроков становится посреди комнаты, на нем будут завязывать ленточки. Двум другим игрокам завязывают глаза. Задача одного — завязать десять ленточек по звуковому сигналу на том, кто стоит посреди комнаты, а второго — найти на ощупь банты и развязать их. Победит та команда, которая раньше справится. Игра "Снежки". Из обычной бумаги скатываются белые снежки. Ребят делят на две равные команды. На стенах устанавливают 2 корзины и проводят соревнование по снежному баскетболу. Правила просты: нужно забросить как можно больше снежков.

Из обычной бумаги скатываются белые снежки. Ребят делят на две равные команды. На стенах устанавливают 2 корзины и проводят соревнование по снежному баскетболу. Правила просты: нужно забросить как можно больше снежков. Новогодняя массовая игра для детей — "Туфелька Золушки". Все снимают обувь и складывают ее в общую кучу. Участникам завязывают глаза, обувь перемешивается, ведущий дает сигнал искать свои вещи. Нужно на ощупь раньше всех найти свою обувь. Это очень подвижная и смешная новогодняя игра для детей, потому что в итоге все окажутся с чужой обувью.

Все снимают обувь и складывают ее в общую кучу. Участникам завязывают глаза, обувь перемешивается, ведущий дает сигнал искать свои вещи. Нужно на ощупь раньше всех найти свою обувь. Это очень подвижная и смешная новогодняя игра для детей, потому что в итоге все окажутся с чужой обувью. Конкурс "Новогодний фильм". Участвует 2 или 3 команды с одинаковым количеством человек, ребята могут готовиться 5 минут. В итоге каждая команда должна показать миниатюру из фильма, мультфильма про Новый год.

Участвует 2 или 3 команды с одинаковым количеством человек, ребята могут готовиться 5 минут. В итоге каждая команда должна показать миниатюру из фильма, мультфильма про Новый год. Новогодняя игра для детей на кулинарную тему. Ребят нужно разделить на 3 команды. За одну минуту первая команда должна придумать праздничные блюда, подходящие для Нового года, на букву "Н", вторая — на букву "С", а третья — на "Д". Кто сможет больше назвать тематических блюд, тот и победил.

Новогодние игры для маленьких детей

► Хоровод вокруг елки. Эта новогодняя танцевальная игра для детей младшего возраста станет беспроигрышным вариантом и дома, и в садике.

► Конкурс "Мандариновый ковбой". 2 ребенка встают друг напротив друга, у каждого в кармане 1 мандарин. По сигналу "ковбои" быстро выхватывают из карманов свои мандарины, очищают и съедают. Побеждает самый быстрый.

► Игра "Поаплодируй зиме". Ведущий произносит набор слов, а малыши должны распознать определения, которые относятся к зиме и Новому году, похлопав в ладоши.

► Конкурс "Забег в валенках". Двум командам выдают валенки большого размера, в которых нужно добежать до елки, оббежать ее вокруг и вернуться. Затем валенки передаются следующему ребенку, и тот повторяет эстафету. Победитель — самая быстрая и ловкая команда.

► Игра "Приклей нос". На ватмане рисуют деда Мороза в полный рост, но без носа. Эту деталь детям предлагается вылепить из пластилина и с закрытыми глазами приклеить его в нужное место.



Игры для маленьких детей​ / Фото Pexels

► Конкурс "Наряди елочку". Формируется 2 команды и каждой выдается елка и коробка с елочными игрушками (не стеклянными). Игроки должны пробежать от старта до елки и повесить игрушку, которую взяли из коробки. Игра продолжается, пока не закончатся украшения. Выигрывает та команда, которая быстрее нарядит свое дерево.

► Игра "Назови подарок". В просторный мешок кладут множество игрушек, фигурок. Ребенок с закрытыми глазами должен вытащить предмет и угадать, что это. Если он правильно распознал фигурку, то награждается подарком.

► Конкурс "Приближаем Новый год". Нужно по очереди называть новогодние слова. Выигрывает тот, кто назовет больше всех слов.

Новогодние игры для детей и взрослых

Конкурс "Новогодний мим". Играет две команды. Первая команда придумывает какое-либо слово, связанное с Новым годом, а затем говорит его одному из игроков противоположной команды. Его задача — жестами, мимикой изобразить загаданное слово, чтобы его команда смогла отгадать. Затем команды меняются ролями.

Играет две команды. Первая команда придумывает какое-либо слово, связанное с Новым годом, а затем говорит его одному из игроков противоположной команды. Его задача — жестами, мимикой изобразить загаданное слово, чтобы его команда смогла отгадать. Затем команды меняются ролями. "Голливудский кастинг". Желательно записать этот конкурс на камеру. Суть: из Голливуда приехал известный режиссер, чтобы провести кастинг на главные роли в новый фильм. Задачи придумываются смешные. Например, спеть новогоднюю песню как будто у вас: болит зуб, на ногу упал кирпич, чесотка. Каждый вытаскивает вариант по жребию. Победителям вручают приглашение в Голливуд и по пачке долларов.



Развлечения для детей и взрослых / Фото WallpapersWide

Конкурс "Отмороженный детектив". Это очень необычная и интересная новогодняя игра для детей и взрослых. Сначала выбирают главных участников-детективов, они выходят из комнаты. Затем им сообщают, что они должны "раскрыть преступление", задавая вопросы. Участники могут отвечать только "да", "нет", "может быть". Но на самом деле (эти правила нужно объяснить остальным гостям, когда детективы выйдут), никто никакой истории не загадывал. Все участники просто отвечают "да" — если последнее слово вопроса оканчивается на гласную, "нет" — на согласную, "может быть" — на "ь". В итоге детективы сочиняют очень увлекательную историю, но выиграют они только, если разберутся, как именно их дурачат.

Это очень необычная и интересная новогодняя игра для детей и взрослых. Сначала выбирают главных участников-детективов, они выходят из комнаты. Затем им сообщают, что они должны "раскрыть преступление", задавая вопросы. Участники могут отвечать только "да", "нет", "может быть". Но на самом деле (эти правила нужно объяснить остальным гостям, когда детективы выйдут), никто никакой истории не загадывал. Все участники просто отвечают "да" — если последнее слово вопроса оканчивается на гласную, "нет" — на согласную, "может быть" — на "ь". В итоге детективы сочиняют очень увлекательную историю, но выиграют они только, если разберутся, как именно их дурачат. Конкурс "Угадай новогоднюю примету". Ведущий заранее подготавливает описание различных примет про Новый год, правдивые и выдуманные вперемешку. По очереди он зачитывает для каждого по примете, гость отвечает, верит он или нет. Побеждает тот, кто больше всех правильно угадал.

Ведущий заранее подготавливает описание различных примет про Новый год, правдивые и выдуманные вперемешку. По очереди он зачитывает для каждого по примете, гость отвечает, верит он или нет. Побеждает тот, кто больше всех правильно угадал. Игра "Похититель Нового года". Среди гостей выбирают похитителя Нового года. Все выходят из комнаты, а похититель крадет 3 или больше новогодних предметов. Затем гости возвращаются на места, осматриваются и начинают гадать, что именно похитил злодей.

Среди гостей выбирают похитителя Нового года. Все выходят из комнаты, а похититель крадет 3 или больше новогодних предметов. Затем гости возвращаются на места, осматриваются и начинают гадать, что именно похитил злодей. "Паровозик". Такая новогодняя игра, танцы для детей и взрослых, отлично поднимет настроение. Все становятся друг за другом, положив руки на талию впереди стоящему, и начинают танцевать под задорную музыку.



Новогодняя игра / Good Free Photos

Конкурс "Передача полномочий". Все участники садятся в круг, на одном из них надета новогодняя шапка. Нужно передать шапку другому игроку на голову без помощи рук. Тот, кто потерял головной убор, выбывает из игры.

Все участники садятся в круг, на одном из них надета новогодняя шапка. Нужно передать шапку другому игроку на голову без помощи рук. Тот, кто потерял головной убор, выбывает из игры. Новогодняя игра в кругу для детей "Зимняя варежка желаний". Гости становятся в круг и под музыку передают друг другу варежку с фантами. Ведущий в любой момент выключает музыку. Участник, у которого оказалась в руках варежка, достает фант и выполняет действие, которое там написано. Победителя выбирают голосованием.

Гости становятся в круг и под музыку передают друг другу варежку с фантами. Ведущий в любой момент выключает музыку. Участник, у которого оказалась в руках варежка, достает фант и выполняет действие, которое там написано. Победителя выбирают голосованием. Конкурс "Гласный вокалист". Участвуют 3 человека. Необходимо заранее подготовить тексты популярных песен, напечатанные крупным шрифтом. Название песни должны знать лишь исполнители. Их задача — спеть по 1 песне без музыки, но использовать только одни гласные буквы. Побеждает тот участник, песню которого отгадают гости.

Участвуют 3 человека. Необходимо заранее подготовить тексты популярных песен, напечатанные крупным шрифтом. Название песни должны знать лишь исполнители. Их задача — спеть по 1 песне без музыки, но использовать только одни гласные буквы. Побеждает тот участник, песню которого отгадают гости. Конкурс "Самодельный символ года". Каждый участник за 5 минут должен сделать символ года из любых материалов. Например, из еды, монет или других предметов интерьера. По результатам голосования всех гостей определят наиболее креативную поделку.

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