Ночные страхи принципиально отличаются от кошмаров. В каждом из этих случаев ребенку нужны разные методы преодоления.

Ночные страхи

Возникают в момент неполного пробуждения из фазы глубокого сна, через 1 – 3 часа после засыпания. Ребенок резко вскакивает, может размахивать руками и кричать. Об этом сообщило издание "Мой ребенок".

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При этом глаза у него открыты, однако ребенок никого не узнает и ни на что не обращает внимание. Зрачки расширены, но на свет не реагируют.

Через несколько минут он ложится и засыпает, а утром, как правило, не помнит, что с ним происходило. В среднем такое длится 2 – 5 минут, однако может и дольше – до 20 минут.

Ночные страхи – это типично детское явление. В большинстве случаев не требует лечения и не является опасным для ребенка. Они могут проявляться в возрасте 1 – 1,5 лет. Однако чаще всего это происходит в возрасте от 2 до 5 лет.



Ночные кошмары у ребенка / Фото Babywise.life

Как помочь

Родители никак не могут повлиять на состояние ребенка в момент ночного страха. Но важно позаботиться о том, чтобы он не упал, не поранился и не ударился.

Если малыш позволит, погладьте его по головке, по спинке, разговаривайте тихим голосом, можете спеть колыбельную. Мягко попробуйте его уложить в постель, но никакого насилия.

Что делать нельзя

► Не включайте яркий свет.

► Не трясите ребенка и не кричите, пытаясь его разбудить. Так вы его еще больше напугаете.

► Не брызгайте на него водой, не умывайте и не берите на руки – это может все только ухудшить.

Эпизоды ночных страхов чаще встречаются с возбуждающими детьми, особенно после сильных эмоций, которые они переживали днем. До 9 – 10 лет частота ночных страхов уменьшается, а к 14 – 15 лет они проходят до конца.

Ночные кошмары

Страшные сны, которые могут сниться как детям, так и взрослым. Основное отличие ночных кошмаров от ночных страхов в том, что ребенок просыпается в страхе от увиденного сна. Он не только готов идти на контакт с родителями, но и очень этого хочет.



Ночные кошмары / Фото Scripps Health

Считается, что ночные кошмары могут возникать уже в 1-летних малышей, однако происходит это достаточно редко. Чаще все же после 4 – 5 лет. Кошмары снятся во вторую половину ночи, во время фазы быстрого сна. Ребенок полностью просыпается, может рассказать, что его испугало и помнит свой страшный сон.

Как помочь

► Выслушайте малыша и постарайтесь объяснить, что это только сон, а не реальность.

► Если малышу очень страшно, посидите с ним пока он снова заснет. Можно оставить приглушенный свет или приоткрытую дверь в детской.

► Заведите "сонную игрушку", с которой ребенок будет чувствовать себя спокойнее.

► Хорошо помогают ритуалы. Например, перед сном поговорить о том, что хорошего было днем ​​и хотелось бы сделать завтра.

► Меньше смотрите мультики и фильмы с монстрами и другие страшилки.

► Придумайте что-то, что будет служить "ловушкой" для плохих снов.

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Что делать нельзя

► Игнорировать детский страх неправильно. Он абсолютно реальный, несмотря на то, что вызванный сном.

► "Воспитывать силу воли" ребенка. Выключая свет и оставляя его одного, когда нужна поддержка.

► Обесценивать страхи, стыдить за них ребенка и смеяться.