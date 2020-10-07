Фотограф Дэвид Тесинський уже более 10 лет путешествует миром. Он стремится убивать стереотипы, открывать людям глаза, благодаря своим фото и рассказывать о людях с противоречивым образом жизни.

Влюбленные Джулия из США и Линт из Канады познакомились во время пандемии COVID-19 в приложении Tinder и не хотели ждать открытия границ. Об этом фотограф рассказал Bored Panda.

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Месяцами они встречались на невидимой границе их стран, где имели свидание на расстоянии более метра. Влюбленные приносили собственную еду, потому что даже коснуться и поделиться друг с другом не могли. Позже Джулия призналась, что они тайно держались за руки и целовались. Камер и датчиков, очевидно, нет рядом, но они там должны быть.

Также пара встречалась в парке "Арка мира", который частично принадлежит американской и канадской стороне. Там посетители могут свободно перемещаться, несмотря на государственную границу, проходящую по центру. Однако выход за пределы парка на территорию соседнего государства без соответствующих таможенных процедур запрещено.

Сейчас Джулия и Линт счастливы вместе, однако надеются, что в ближайшее время они смогут встретиться где-то, кроме парка.

Смотрите фото, которые фотограф сделал для пары: