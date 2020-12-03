Британка Тони Стенден, чтобы собрать деньги на свадьбу и медовый месяц в Турции, сказала всем, что у нее рак. Для этого она даже побрила голову, утверждая, что это из-за курса химиотерапии.

Друзья смогли собрать для Тони 8,5 тысячи фунтов стерлингов. Об этом сообщило издание New York Post.

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Девушка придумала, что у нее последняя стадия онкологического заболевания. "Рак подобрался к моей голове, костям, он везде", – сообщала Тони Стенден.



Тони Стенден с супругом / Фото nypost

На свадьбу должен был прийти 57-летний отец Дерек, который действительно имел онкологию. Однако до нее мужчина так и не дожил. На церемонии для молодых включили видеозапись, на которой отец пожелал паре счастья.

Услышав голос отца, она встала и сказала безупречную речь. Даже добавила несколько шуток. Ее мать и брат были просто разбиты,

– вспомнил один из гостей.

Позже друзья разоблачили обман Тони, а на суде женщина призналась в мошенничестве. Судья может вынести решение о возвращении пожертвований тем, кто их посылал.

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"Если мы что-нибудь получим назад, я планирую пожертвовать эти деньги в благотворительную организацию, которая занимается помощью онкобольным. В конце этой темной сказки должен быть свет", – сообщила подруга Тони.