Каждая невеста мечтает надеть идеальное платье в день своей свадьбы. Именно поэтому, получив из интернет-магазина не тот наряд, женщина захотела возврата затраченных средств на покупку.

Написав гневное сообщение в магазин, клиентка поняла, что надела платье наизнанку. Об этом рассказали в издании News.com.au.

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В своей заметке на фейсбуке будущая невеста Обри признала свою ошибку, рассказав, что была вынуждена приобрести свадебное платье в интернете из-за пандемии COVID-19.

Клиентка вспомнила, что это должно было быть приталенное свадебное платье со стразами, а ей прислали наряд свободного покроя и без украшений.



Платье Одри / Фото News.com.au

"Кто же знал, что они пришлют вывернутое наизнанку платье! В конце концов оно оказалось очень красивым", – отметила невеста.

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Обри добавила, что решила поделиться опытом, потому что и магазин, и все остальные заслуживают "хороший смех в это напряженное время".