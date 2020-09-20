Ни одна свадьба не обходится без курьезных ситуаций, которые потом гости с юмором вспоминают молодоженам. И некоторые из них фотографам удалось снять на камеру.

Курьезными кадрами люди делятся на инстаграм-странице Awkward Family Photos. С 2009 года этот блог получил бешеную популярность, ведь здесь авторы проекта собирают и публикуют архивные семейные фотографии, от которых сложно удержать смех.

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И, конечно же, здесь не обходится и без свадебных фотографий. Невесты и их гости придумывают курьезные идеи для фото или же позируют перед камерой, несмотря на нелепый фон.

Журналисты 24 канала подобрали 15 самых смешных кадров со свадьбы, которые непременно создадут вам отличное настроение.



Ох и коварны же эти биотуалеты / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Вот так концепция фотографа / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Неожиданное падение подружки невесты​​/ Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



А одной подружке невесты вообще не до букета​ / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Дети на свадьбе – еще те кадры​ / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Свадьба как восстание зомби​ / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Ничего такого, просто невеста-кентавр​ / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Не очень интересная церемония была ​/ Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Просто за здоровье молодых выпила​ / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos

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Коварные платья подружек невест​ / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Замечательная подставка под тарелку на свадьбе​ / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Подружка невесты, кажется, что-то потеряла​ / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Невесте стоит начинать ревновать​ / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos



Курьезное фото на свадьбе​ / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos