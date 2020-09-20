Неудачные свадебные фотографии, от которых невозможно удержать смех
Ни одна свадьба не обходится без курьезных ситуаций, которые потом гости с юмором вспоминают молодоженам. И некоторые из них фотографам удалось снять на камеру.
Курьезными кадрами люди делятся на инстаграм-странице Awkward Family Photos. С 2009 года этот блог получил бешеную популярность, ведь здесь авторы проекта собирают и публикуют архивные семейные фотографии, от которых сложно удержать смех.
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И, конечно же, здесь не обходится и без свадебных фотографий. Невесты и их гости придумывают курьезные идеи для фото или же позируют перед камерой, несмотря на нелепый фон.
Журналисты 24 канала подобрали 15 самых смешных кадров со свадьбы, которые непременно создадут вам отличное настроение.
Ох и коварны же эти биотуалеты / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Вот так концепция фотографа / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Неожиданное падение подружки невесты/ Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
А одной подружке невесты вообще не до букета / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Дети на свадьбе – еще те кадры / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Свадьба как восстание зомби / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Ничего такого, просто невеста-кентавр / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Не очень интересная церемония была / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Просто за здоровье молодых выпила / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
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Коварные платья подружек невест / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Замечательная подставка под тарелку на свадьбе / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Подружка невесты, кажется, что-то потеряла / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Невесте стоит начинать ревновать / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Курьезное фото на свадьбе / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos
Не удержалась невеста / Фото Instagram / @awkwardfamilyphotos