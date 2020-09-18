Герцоги Кембриджские воспитывают троих детей: 7-летнего Джорджа, 5-летнюю Шарлотту и 2-летнего Луи. И хотя дети являются потомками монархии, все же имеют неприхотливые хобби или кулинарные предпочтения. Как растут дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон – узнавайте в материале.

Где живут герцоги Кембриджские с детьми

Принц Уильям и Кейт Миддлтон после роскошной свадьбы решили поселиться в одной из резиденций королевы. Пара выбрала самый большой дом, расположенный на территории Кенсингтонского дворца. Как передает 24 канал, особняк герцогов Кембриджских имеет 20 комнат, а из окон открывается невероятный вид на сад.

Интересно Здоровые привычки: что ест на завтрак Кейт Миддлтон

Только после рождения Джорджа супруги переехали сюда. В течение года Кейт Миддлтон меняла интерьер и делала дом уютным и безопасным для потомков. Сейчас у Джорджа, Шарлотты и Луи есть свои отдельные комнаты и игровая.

Дворец принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Фото Visit Britain

Какие хобби имеют дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Герцоги Кембриджские не общаются с журналистами о воспитании детей или частной жизни. Однако пара охотно говорит это британцам во время своих официальных визитов. И их неприхотливые хобби действительно вызывают восторг, ведь не такую жизнь во дворце все представляют.

Так, на днях Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили центр занятости в Ист-Энде. Один из работодателей признался, что сейчас продолжаются работы по восстановлению одного из районов Лондона, в частности пришлось снести один дом. Герцоги признались, что Луи и Шарлотта были бы в восторге от этого процесса, потому что они любят играть игрушечными экскаваторами.

Дети, особенно Луи, хотели бы прийти и посмотреть на это, увидеть экскаваторы, они любят это,

– рассказал принц Уильям.

В первые месяцы карантина герцоги Кембриджские проводили самоизоляцию в Шотландии. Там Кейт Миддлтон пыталась всячески развлекать детей. Одни из хобби малышей – садоводство и кулинария.

"В выходные дни Кейт печет и украшает торты вместе с детьми, чтобы им было весело. К концу дня на кухне из-за этого полный беспорядок, но это все часть веселья. Они также любят вместе заниматься садоводством и сажают семена", – рассказал источник US Weekly .

Также дети любят заниматься спортом и верховой ездой. В частности Шарлотта и Джордж упражняются в гимнастике, вместе практикуют "колесо", стойки на голове и другие упражнения. В то же время Кейт Миддлтон пытается быть и строгой мамой: она запрещает потомкам много времени проводить с гаджетами. Зато герцогиня Кембриджская много времени проводит с детьми в саду, или же за рисованием или фотографией.

Герцоги Кембриджские с детьми / Фото Instagram / @kensingtonroyal

Кулинарные предпочтения детей Уильяма и Кейт

Не прихотливы Шарлотта, Джордж и Луи и в выборе пищи. Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон часто помогают маме готовить или украшать блюда, поэтому и любят есть почти все, что она приготовит. Среди любимых блюд маленьких принцев и принцессы – макароны с сыром, салаты, различные десерты и торты. В то же время Шарлотта в восторге от оливок и может их есть горстями.

Читайте также Сергей Притула признался, запрещает ли своим детям пользоваться гаджетами

Кейт Миддлтон рассказывала, что также дети и муж любят карри. Однако это блюдо дается нелегко, ведь дети требует его без перца, принц Уильям любит средней остроты, а вот сама герцогиня с маленькой Шарлоттой предпочитают более жгучее карри. Это нетипично для детей, ведь они обычно не любят также "взрослой" пищи.

В семье так трудно готовить карри. У нас всегда есть отдельная порция для детей, в которой нет перца. Уильям любит, чтобы блюдо было приправлено в меру, а вот мы с Шарлоттой любим острее,

– рассказывала она.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Фото Instagram / @kensingtonroyal

Удивила рассказом о внуках и герцогиня Камилла. Недавно представитель монархии посетила одну из британских школ и рассказала, что ее внуки, как и она, обожают есть зеленый горошек. А еще у нее всегда должен быть кетчуп дома или соус из помидоров, потому что это то, без чего не обходятся блюда для ее внуков.

"Признаюсь, мне действительно нравится есть горох прямо с куста в саду! Горох с стручков очень вкусный и сладкий. Я всегда беру своих внуков в сад, где они буквально часами едят горох. Это точно не то, что я любила в их возрасте", – рассказала герцогиня Камилла.