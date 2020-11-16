Почти за каждой хорошей свадьбой стоит не менее хороший план. Любой профессиональный планировщик событий знает, как бороться с наиболее очевидными возможными препятствиями.

Даже при строгом и детальном планировании свадьбы все равно могут возникнуть неожиданные проблемы. Журналистка издания The New York Times Хиллари Шайнбаум расспросила опытных ивент-менеджеров, как исправить распространенные проблемы на свадьбе.

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Проблемы с персоналом

Ситуация: официант исчез перед свадьбой и нет времени найти ему замену.

Решение: креативный директор ивент-агентства Liven It Up Events Энтони Наваро посоветовал попросить кого-то из гостей заменить его. Даже если человека нет навыков официанта, он может помочь спасти церемонию. Хотя бы ради пары.

Наряд не подходит

Ситуация: сломалась молния или отлетела пуговица на одежде кого-то из молодых.

Решение: зашейте одежду прямо на человеке. "Шитье на свадьбе – это обычная вещь для нас", –сообщила ивент-менеджер агентства Every Little Detail Элис Эриксон.



Зашить платье / Фото Storyblocks

Эриксон вспомнила достаточно полного друга жениха, который не захотел примерить свой смокинг перед свадьбой. Поэтому ивент-менеджеру пришлось зашить рубашку изнутри, а затем застегнуть пуговицу, чтобы все выглядело так, как надо.

Истерика у ребенка

Ситуация: ребенок, который должен держать кольца или разбрасывать лепестки роз, отказалась это делать. У него могла возникнуть истерика или слезы.

Решение: "Если дети просто не хотят участвовать в церемонии, у них нет истерики, то к алтарю их могут провести родители. Это все равно будет выглядеть очень мило", – предложил Энтони Наварро. Он сотрудничал уже с более 300 детьми за 12 лет своей карьеры.



Дети плачут на церемонии / Фото Popsugar

Если же они разрыдались где-то у алтаря, то можно убрать их оттуда. Обычно гости принимают такие моменты весело, а также это немного разряжает напряжение, которое царит к появлению невесты.

Невежливый гость

Ситуация: подруга невесты или друг жениха сказали что-то неуместное о паре в микрофон.

Решение: выключите микрофон. "Мы просто подошли к диджею и сказали, что это надо прекратить", – вспомнила Эриксон.

Мы выключили микрофон, заиграла тихая музыка. Мы начали аплодировать и никто не мог ее услышать. Возможно, это невежливо так поступать. Но мы должны были это сделать,

– рассказала ивент-менеджеру Элис Эриксон.

Плохая погода

Ситуация: снег или дождь заливают свадьбу и прояснения ждать не стоит.

Решение: "Движем свадьбу внутрь. Зонты для гостей и полотенца, чтобы вытереть стулья – обязательные", – говорит Эриксон, которая отработала 7 свадеб во время летнего шторма.

Если невеста намокла, то платье лучше сушить феном на расстоянии, чтобы не расплавить никаких элементов одежды. Также стоит оставить визажиста и парикмахера, чтобы поправить прическу и макияж.



Дождь во время свадьбы / Фото Offbeat Bride

Болезнь

Ситуация: жених или невеста заболели.

Решение: ищите медицинскую помощи.

Госпожа Хэйгэн вспомнила свадьбу, где невеста заболела лихорадкой Денге и попала в больницу. "Без больнице все было бы гораздо хуже", – добавила Хэйгэн.

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После необходимой медицинской помощи невеста смогла выдержать церемонию. После первого танца пара поехала домой.