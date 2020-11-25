Влюбленность может так ослепить человека, что он и не заметит определенных сигналов тревоги. Психолог Екатерина Гольцберг разобрала 5 знаков, которые помогут не оказаться в токсичных отношениях.

Партнер слишком щедрый

Здесь можно возмутиться и сказать, что это же замечательно. Об этом Екатерина Гольцберг рассказала изданию Cosmo.

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Партнер может быть таким безумно щедрым банально из-за того, что хочет привязать к себе. Затем может начать просить выполнять все его прихоти: "Я для тебя столько сделал! Тебе сложно отблагодарить мне?".

Чувство вины

В нем ничего нет плохого. Оно дает знак, что что-то сделали неправильно и лучше этого не повторять. Плохо – когда партнер ищет повод, чтобы его половинка чувствовала себя виновной и каялась. Он может нагружать бессмысленными обвинениями и не реагировать на извинения.

Постоянный контроль

Партнер просит постоянно сообщать где, с кем, куда. Это можно расценивать как заботу. Однако между заботой и контролем – тонкая грань.

Например, если вас проводят домой друзья, а бойфренд все равно названивает и проверяет ситуацию – это уже о контроле. Это не о любви, а о его личных проблемах и неуверенности в себе.

Хочет иметь все пароли от аккаунтов

Твой смартфон – это твой личный мир и частная зона. Если партнер просит пароли от соцсетей и хочет просматривать переписку – это уже не просто ревность. Партнер не доверяет и хочет полностью контролировать.

Насмехается

Партнер воспитывает и якобы мягко указывает на все твои "промахи", а у тебя нарастает недовольство собой. Самооценка начинает падать, а его – только растет, потому что он видит какой эффект производят все нелепые замечания.

Узнала своего партнера? Теперь еще раз хорошо надо обдумать – что эти отношения дают и как в них себя чувствуешь. Даже пока слабые сигналы, в будущем могут стать сильнее. Поэтому разбираться с ними нужно уже.



Насмешка / Фото Marriage Missions

Это можно сделать, объяснив, что тебе некомфортно и неприемлемо. Не надо ждать, что партнер сам догадается или просто ему надоест над тобой шутить. Не нравится? Обьясняй сразу.

Поговори о том, что тебя беспокоит, с другим близким человеком или психологом. Часто случается, что мы оправдываем поведение партнера и говорим себе: "Да это я себе накрутила, моя вина". Прекращай это и проговори вслух ситуацию с кем-то, кому доверяешь.

После разговора с партнером есть 2 варианта развития событий:

► Будет убеждать, что все это самонакручивание и продолжит контролировать, манипулировать или по-злому шутить. Партнер не слышит. В таком случае лучше разорвать эти отношения уже, потому что дальше ситуация только обострится.

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► Внимательно выслушал и искренне удивился. Партнер не догадывался, что тебя давит чрезмерная опека или контроль. Отныне он меняет свое поведение. И ты это видишь.