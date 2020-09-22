Каждые родители также переживают стресс, когда отдают ребенка в садик. Однако это неизбежный этап взросления малыша, поэтому нужно не требовать от него сразу послушания и поддерживать ребенка во время адаптации.

В инстаграме психолог Юлиана Маслак дала полезные советы, как выбрать детский сад и помочь детям с адаптацией в нем.

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Как выбрать детский сад

Первое, на что взрослые должны обратить внимание – это безопасность малыша. Поэтому родителям нужно ознакомиться с лицензией дошкольного учреждения и убедиться, что в нем ребенок будет в полной безопасности.

Кроме этого, маме и папе нужно обсудить тип сада, в который поведут малыша. Это может быть частный, государственный, домашнего типа или лесной. И здесь каждый имеет широкий выбор.

Третье, на что психолог советует обратить внимание – это педагоги. Воспитатели будут проводить часы времени с вашим ребенком, поэтому нужно убедиться, что они доброжелательные, профессиональные знатоки своего дела, которые наладят связь с ребенком и будут ему нравиться.

Педагоги (воспитатели, которые будут заботиться о вашем малыше) должны вам импонировать. И, самое важное, – нравиться ребенку! Только в хороших отношениях мы можем говорить о возможности управлять поведением ребенка. Тогда вы вместе будете в течение нескольких лет командой,

– рассказала психолог.



Обратите внимание на воспитателя в детском саду / Фото Scolastic

Как помочь ребенку с адаптацией

Вспомните себя, когда вы возвращаетесь на работу после длительного отпуска или идете на новое место работы. Как и вам тогда, ребенку не совсем комфортно и он может по-разному реагировать на изменения. Поэтому нужно сделать все для того, чтобы поход в садик не обернулся детской травмой. Как это сделать – Юлиана Маслак дала несколько эффективных советов.

Расскажите истории или сказки

Задолго до первого дня в саду рассказывайте ребенку, что это такой домик, где можно поиграть и вкусно поесть. Обязательно объясните, что туда нужно идти утром, чтобы малыш не имел сказочных ожиданий, это можно делать в любое время.

Можно рассказать собственные воспоминания о садике, не упоминая какого плохого опыта, что может испугать малыша. Покажите свои фото и продемонстрируйте, что это весело. Также сказки, придуманные о садике, могут успокоить ребенка.

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Разрешайте брать свою игрушку

Из-за пандемии коронавируса в садик могут запретить приносить игрушки из дома. Однако если это не противоречит правилам, позвольте ребенку взять любимую и уже знакомую игрушку. По словам Юлианы Маслак, это помогло ее детям адаптироваться.

"У Марка была птичка, которую очень любил и всюду носил. Дочь моей коллеги носила пояс от маминого халата. Это помогает ребенку помнить, что за ней вернутся и она будет чувствовать себя безопасно", – пояснила психолог.



Ребенок в садике / Фото Niche

Ребенок испытывает волнение

Дети хоть и маленькие, но очень наблюдательны. Поэтому они могут почувствовать ваше волнение, что только усилит их тревогу. Поэтому овладейте своими эмоциями и поддержите малыша.

Научите ребенка правилам гигиены

Очень важно самим научить ребенка мыть руки после каждого похода на улицу и перед едой. Подавайте сами пример малышу и следуйте этим правилам. Особенно во время пандемии правила гигиены просто необходимы.

Имейте свои ритуалы на прощание

Этот пункт является очень индивидуальным, ведь одним деткам достаточно нескольких секунд и объятия, другим – разговор или поцелуи родителей.

Не травмирует ребенка разлукой

"Не переплачет! Так у всех было!" – не считайте нормальной адаптацией, где ребенок кричит и плачет. Начните с маленьких шагов: с 30 минут или часа в день. Здесь важно, чтобы родители пришли в то время, в которое пообещали вернуться, тогда сложится доверие. Через 2 или 3 дня попробуйте оставить ребенка на более чем час, обсудив это с малышом.

"Если ваш малыш чувствителен и трудно вас отпускает, не заботьтесь, просто продолжайте делать это меньшими шагами. Спешить некуда, вы успеете всегда оставить малыша на долгое время", – добавила психолог Юлиана Маслак.