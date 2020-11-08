Отношения – это всегда очень серьезно, хоть поначалу могло казаться, что это временно или только метод забыть бывшего. Однако не стоит начинать отношения, если нет желания делить свою жизнь с этим партнером.

Пугает одиночество

Никакие отношения не должны решать психологические расстройства. Об этом сообщило издание Cosmo.

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Если человек боится оставаться дома один или просто быть без партнера, нужно не в приложениях для знакомств регистрироваться, а записываться на прием к психологу или психотерапевту.

Или заниматься самоанализом и искать причину этих чувств. Фобии – это очень серьезно, поэтому не нужно преуменьшать их влияние на счастье.

Часто возникают мысли о прошлых отношениях

Одно дело, когда девушка их анализирует и пытается понять, что же произошло и кто виноват. Другое, если злится на бывшего, обвиняет его, скучает. В таком случае начинать сразу новые отношения не стоит.

Может, клин и выбивают клином, но гарантии, что не будет сравнения нового партнера с предыдущим, нет. Поэтому для начала стоит окончательно разобраться с прошлой жизнью и отписаться от всех бывших.

Недовольство собой и своей жизнью

С одной стороны, иногда девушки боятся отношений, так как не любят свое тело или, например, цвет глаз. С другой, бросаются каждом парню на шею, чтобы доказать, что психологический дискомфорт не мешает им оставаться собой и жить активной жизнью.

Уверенный в себе мужчина ожидает, что рядом с ним будет такая же сформировавшаяся личность со своими хобби, взглядами на жизнь и принципами. Если девушка только делает вид, что все хорошо, а на самом деле каждый вечер устраивает драму на тему недовольство собой и жизнью, парень не сможет постоянно доставать ее из депрессивного состояния.

Стремление быть как все

Когда все вокруг в отношениях и только ты не знаешь с кем прогуляться, начинаешь искать кого-нибудь. Однако такой подход к выбору партнера иногда заканчивается очень болезненно.

Девушка может чувствовать в отношениях дискомфорт или так и не полюбить нового парня. Тогда зачем вообще тратить на него свою энергию? Лучше, например, записаться на танцы и проводить вечера в студии.

Хочешь отношений через родственников

Может, близкие и понимают что нужно время подумать, все взвесить. Однако в душе "желают тебе только добра" и считают, что оно возможно исключительно в отношениях.

Важно Отношения на расстоянии: 5 советов, которые помогут не потерять друг друга

Не стоит вестись на эти советы. Жизнь твоя, чувства твои, следовательно, только тебе стоит принимать решение, нужны в определенный момент отношения. Особенно, если еще не отошла от предыдущих.