Когда границы нарушают, то стоит уметь говорить "нет". Однако общество может принять отказ, как личное оскорбление. Для этого нужно уметь правильно устанавливать психологические и физиологические границы.

Как родителям сформировать личные границы свои и ребенка рассказали в издании 4mamas club.

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"Нет" нужно говорить в момент, когда хотите сказать "нет". Прекращайте разговоры, которые вам неприятны. Не встречайтесь с людьми, с которыми не хотите общаться.

► Начать заранее

Еще в период беременности, стоит начать беспокоиться о личных пределах, как ребенка, так и семьи. Эту позицию следует обсуждать с родственниками, которые будут с вами часто контактировать. Таким образом у них еще будет время с этим примириться.



Начать заранее / Фото Family Office

► Осведомленность в доступных вариантах

Желания могут не совпадать с другими. И это нормально. Ваша задача: четко сформировать собственные пределы. Как на это будут реагировать другие – вы не отвечаете. Вы можете согласиться, отказаться или договориться. Дальнейший путь выбираете вы.

► Помните, зачем это нужно

Зная, как болезненно родственники могут воспринять "нет", отказывать может быть неприятно. Стоит помнить, что личные границы в первую очередь нужны вам.

► Говорите прямо

Свою позицию надо уметь озвучивать четко. Собеседник должен услышать вашу окончательное мнение, а не повод для обсуждения.

Скорее всего встретитесь с непониманием и шквалом критики. Однако стоит не бояться отстаивать свою позицию.

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► Не позволяйте чувству вины взять верх

Если вы привыкли угождать другим, то будете иметь чувство вины за четкий отказ. Чтобы побороть его, стоит воспринимать это, как оттачивания определенного навыка. Во время этого процесса сначала будет дискомфортно, но потом будет легче защищать собственные границы.