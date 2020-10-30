Из-за пандемии COVID-19 во многих семей ухудшилось экономическое положение. Есть подходы, которые помогут объяснить ребенку сложности ситуации и почему родители не могут позволить сейчас приобрести еще одну игрушку.

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Стоит предоставлять детям столько информации, сколько опыт, который они уже приобрели, позволяет им ее переварить. Об этом детский психолог Катрина Линдси рассказала изданию Huffington Post.

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Она советует родителям проверить те знания, которые уже есть у детей.

Для этого следует задать вопросы, например:

"Ты заметил, что это лето отличается от других"?

"Когда ты попросил ту игрушку вчера, а папа тебе отказал, ты понимаешь, почему тебе сказали "нет"?

Катрина Линдси пояснила, что дети часто знают больше, чем родители представляют.

Разговаривать спокойно и расслабленно

Родители сами могут давать настроение беседе и решать, когда для нее лучшее время.

"Спокойно объясните ребенку, что вы не можете покупать вещи, в которых он не нуждается. Но можно создать список пожеланий на следующий День рождения или какой-то другой праздник", – пояснила Катрина Линдси.



Разговаривать с детьми спокойно / Northwestern Medicine

Расскажите, что если вы не будете откладывать деньги сейчас, то вам будет гораздо труднее потом ", – добавила Линдси.

Приводить примеры, которые подходят под возраст ребенка

Следует в качестве примера рассказывать о локальных ситуациях, которые ребенок может видеть.

Например, объяснить, что пиццерия может быть закрыта, чтобы сохранить своих сотрудников в безопасности. Однако тогда владелец пиццерии не сможет продавать пиццу и зарабатывать деньги.

Подумать над удовольствиями, которые не стоят много

Можно составить перечень удовольствий, которые не будут почти ничего стоить. Это может быть, например, пикник в парке с бутербродами, сделанными собственноручно. Или можно пойти в библиотеку за интересными книгами, или испечь домашний хлеб.



Пикник с детьми / Фото Mud Mates

Подчеркивать, что вы не одиноки в этой проблеме

Стоит объяснить ребенку, что миллионы людей в вашей стране и мире потеряли работу. Однако не стоит забывать про акцент на положительных моментах. Для этого надо объяснить ребенку, что он все еще имеет все необходимое, например, пищу, одежду, обувь.

Пандемия дает возможность научить ребенка управлять финансами. Дети, как и большинство людей, лучше получают знания на практике. Поэтому стоит объяснить им, как лучше экономить деньги, и как это поможет в будущем.

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Психологи советуют обсудить с детьми разницу между необходимыми вещами, как жилье, одежда еда и желанными вещами – как игрушки, поход в пиццерию, видеоигры и тому подобное.